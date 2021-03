Xiaomi invertirá US$10.000 millones en fabricación de autos eléctricos

Xiaomi Corp. planea invertir alrededor de US$10.000 millones durante la próxima década para fabricar automóviles eléctricos y se embarcará en su mayor restructuración para ingresar al creciente mercado de vehículos eléctricos de China.

El multimillonario cofundador Lei Jun liderará una nueva división independiente que invertirá inicialmente 10.000 millones de yuanes iniciales (US$1.500 millones) en la fabricación de vehículos inteligentes, dijo la compañía en una presentación en la bolsa.

El fabricante chino de teléfonos inteligentes se une a gigantes tecnológicos desde Apple Inc. a Huawei Technologies Co. en apuntar a la industria automotriz, apostando a que los futuros automóviles se volverán cada vez más autónomos y conectados. Dependiendo del progreso, Xiaomi podría terminar invirtiendo un total de 100.000 millones de yuanes en el proyecto en tan solo tres años, teniendo en cuenta el financiamiento externo, dijo una persona familiarizada con el asunto a Bloomberg News antes del anuncio. La compañía contribuirá con alrededor de 60% de la suma prevista y planea recaudar el resto de los fondos, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los planes son confidenciales.

“Tenemos una vasta cantidad de dinero para este proyecto”, dijo Lei, también director ejecutivo, en un evento en Pekín. “Soy plenamente consciente de los riesgos de la industria de fabricación de automóviles. También soy consciente de que el proyecto tomará al menos tres o cinco años con decenas de miles de millones de inversión”.

Xiaomi no planea invitar a inversionistas externos al proyecto, ya que la compañía pretende tomar el control total del negocio de fabricación de automóviles, dijo Lei. “Este será el último proyecto de startup en mi carrera”.

Xiaomi se convierte en el último en ingresar a un sector ya abarrotado, donde una variedad de fabricantes de automóviles desde Tesla Inc. a las empresas locales Nio Inc. y Xpeng Inc. están luchando por una participación del mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Se dice que el gigante de las búsquedas por internet Baidu Inc. y Geely Automobile Holdings Ltd. están agrupándose para construir autos eléctricos. Las ventas de vehículos eléctricos en China pueden subir más de 50% solo este año a medida que los consumidores adoptan los automóviles más limpios y los costos caen, estima la firma de investigación Canalys.

Lei dirigió una revisión del potencial de la industria de vehículos eléctricos hace varios meses y hace unas semanas se tomó la decisión final de ingresar al mercado, dijo otra persona familiarizada con el asunto. Xiaomi ya contrató ingenieros para trabajar en el software que se incorporará en sus autos, agregó la persona.