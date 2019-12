XP, el broker más grande de Brasil, sorprendió en la bolsa de NY

Cristiane Lucchesi, Vinicius Andrade, Felipe Marques y Crystal Tse

XP Inc., la agencia de corredores de bolsa más grande de Brasil por volumen de negociación de acciones, se elevó hasta un 27% en su debut comercial después de que su oferta pública inicial superó las expectativas de recaudar US$1.960 millones.

Las acciones de XP, la respuesta de Brasil a Charles Schwab Corp., abrieron a US$32,75 cada una en la bolsa de Nueva York el miércoles después de fijar el precio en US$27 el martes. La empresa había promocionado las acciones entre US$22 y US$25 cada una.

Las acciones subieron un 26% a US$33,96 a las 12:31 p.m. en las operaciones de Nueva York, lo que otorgó a la compañía un valor de mercado cercano a US$18.700 millones. Esto hace que XP ostente un valor superior a BTG Pactual SA, el banco de inversión independiente más grande de Brasil, avaluado en US$15.900 millones.

La compañía y sus accionistas actuales vendieron 72,5 millones de acciones el martes. XP también otorgó a sus suscriptores la opción de vender 10,88 millones adicionales de acciones “greenshoe”, según una declaración.

La cotización es la cuarta más grande en Estados Unidos este año, tras las OPI de Uber Technologies Inc., Avantor Inc. y Lyft Inc., según datos compilados por Bloomberg. También es la mayor oferta de una empresa brasileña desde la cotización de US$2.600 millones de la financiera Pagseguro Digital Ltd. en la Bolsa de Nueva York en enero de 2018, según los datos.

Accionistas vendedores

XP tiene su sede en São Paulo y fue constituida en las Islas Caimán. Sus inversionistas actuales XP Controle, General Atlantic (XP) Bermuda y DYNA III Fundo de Investimento em Participações eran algunos de los vendedores, según sus presentaciones.

Según los documentos presentados, durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, XP ganó 699 millones de reales (US$169 millones) en ingresos de 3.700 millones de reales.

La oferta fue dirigida por Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, XP Investments e Itaú BBA. Las acciones cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo XP.

Bajo la inspiración de Charles Schwab, XP ha estado a la vanguardia de cambiar la forma en que los brasileños invierten al ofrecer productos a inversionistas de clase media que antes solo estaban disponibles para los ricos, al tiempo que atraía dinero de los bancos más grandes del país a un ritmo vertiginoso.

1,5 millones de clientes

La compañía tiene más de 1,5 millones de clientes y 350.000 millones de reales en activos bajo custodia hasta septiembre, según sus documentos. El fundador y director ejecutivo Guilherme Benchimol dijo el año pasado que espera que la compañía posea 1 billón de reales bajo custodia para fines de 2020.

Según las presentaciones, Itaú Unibanco Holding SA no está vendiendo nada de participación del 49,9%. La empresa tendrá una estructura de acciones de clase dual, con lo que otorga a los propietarios de acciones de Clase B 10 votos por acción y a otros tenedores un voto por cada acción de Clase A.