YouTube lleva verificación de hechos a EE.UU. ante infodemia

Mark Bergen

YouTube comenzará a mostrar enlaces a artículos de verificación de hechos para los espectadores en EE.UU., como parte de su esfuerzo por controlar la difusión de información errónea en el sitio de videos más grande del mundo.

La función mostrará fragmentos de editoriales de noticias y organizaciones seleccionadas que siguen los estándares de los organismos de verificación de hechos, dijo la compañía el martes. Estos enlaces aparecerán arriba de los videos cuando las personas escriban búsquedas de ciertos temas de actualidad, como “COVID e ibuprofeno”.

Hace dos años, YouTube comenzó a publicar enlaces a Wikipedia debajo de videos sobre teorías de conspiración conocidas. No obstante, la velocidad vertiginosa de eventos como las elecciones políticas y el nuevo coronavirus llevaron a la compañía a agregar más salvaguardas, explica Neal Mohan, director de producto de YouTube.

“Literalmente estamos viendo que la ciencia sucede hora por hora”, dice. “Ahí es donde entra la verificación de hechos”.

YouTube, de Google, ya introdujo esta herramienta en India y Brasil. Para la versión estadounidense, más de una docena de editores participarán al inicio. YouTube no dijo cuántos términos de búsqueda desencadenarían los artículos de verificación de hechos, pero Mohan dijo que la función “se desplegaría de manera bastante limitada y se expandiría desde allí”.

Google y Facebook Inc. han sido criticados por permitir que se propague la información errónea. Sin embargo, las compañías no pueden o no verificarán la veracidad de todo el contenido publicado en sus servicios. En cambio, han recurrido a grupos de verificación de hechos externos para tratar aseveraciones falsas y no verificadas. Los resultados han sido mixtos.

YouTube vio un aumento de 75% en visitas a contenido de noticias mientras la pandemia crecía. En respuesta, el sitio ha insertado enlaces a agencias de salud pública debajo de videos sobre COVID-19 y ha eliminado miles de videos por violar las políticas de desinformación, según Mohan.

La función de verificación de hechos aparece en los resultados de búsqueda en YouTube, pero la compañía ha dicho en el pasado que gran parte de su tráfico proviene de recomendaciones de video, no de búsquedas. Mohan señaló que YouTube ha entrenado su sistema de software para detectar videos con información errónea y luego degradarlos en las recomendaciones.