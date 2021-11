YouTube busca ser un lugar mejor y ocultará los "No me gusta" en sus videos

YouTube ya no mostrará la cantidad de “No me gusta” en los videos, en un intento por hacer que la plataforma resulte más hospitalaria para los creadores.

Durante años, YouTube ha usado los pequeños pulgares debajo de cada video como una métrica para clasificar el contenido. Los espectadores a menudo usaban el botón de pulgar hacia abajo para atormentar o acosar a ciertos creadores; entre peores sean las métricas de participación puede significar menos promoción por parte del algoritmo de la plataforma. Durante las pruebas, YouTube dijo que descubrió que ocultar el recuento negativo de las pantallas reducía esta práctica.

“También escuchamos directamente de los creadores más pequeños y de aquellos que recién comienzan que son blanco de este comportamiento”, escribió la compañía en una publicación de blog este miércoles. El botón en sí no va a desaparecer, solo la vista pública del recuento.

YouTube, una división de Google de Alphabet Inc., necesita mantener contentos a los creadores porque enfrenta su primera competencia real de talento en años con rivales como Instagram, TikTok y Spotify. Instagram de Meta Platforms Inc. permitió que los usuarios escondan los me gusta en sus publicaciones a principios de este año, en respuesta a las críticas sobre el estrés que la función coloca en los usuarios jóvenes.

Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, dijo en septiembre que YouTube era un “recurso realmente valioso” para la salud mental de los adolescentes. La compañía se ha comprometido a proporcionar más investigaciones internas sobre el tema al Congreso de Estados Unidos.

El video en YouTube con más calificaciones negativas pertenece curiosamente a YouTube. En 2018, la promoción de marketing anual de la compañía, YouTube Rewind, fue ampliamente ridiculizada por los mejores creadores y fanáticos. Desde entonces, YouTube dejó de producir estos videos.