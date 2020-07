YouTubers negros cuestionan exclusión de YouTube Kids

Mark Bergen y Lucas Shaw

Hace aproximadamente un año, Zerius Zontay descubrió que el trabajo de su familia ya no aparecía en YouTube Kids. Él y su esposa, Symphony, publican regularmente videos cortos en esta gigante plataforma, en donde sus tres hijos juegan, cantan y bromean.

Zontay quería publicar nuevamente sus videos en la aplicación de YouTube para niños, donde el sitio de videos intenta dirigir a los espectadores que son menores de 13 años. Durante meses, Zontay presionó a YouTube, enviando repetidamente correos electrónicos a gerentes de la comunidad, en vano. Luego, en junio, cuando las protestas contra la mala conducta policial provocaron un debate nacional sobre la raza, su frustración aumentó.

“Veo que YouTube promociona el movimiento Black Lives Matter, pero con la aplicación Kids, están demostrando que ciertos niños no importan”, dijo Zontay, exprofesor de música. “Hay que buscar muchísimo en la pantalla antes de llegar a un rostro negro”.

En los últimos años, YouTube ha sido ampliamente cuestionado por su manejo del contenido infantil, tanto por permitir que demasiados menores de edad usen el sitio principal de YouTube como por permitir programación dañina en la aplicación Kids.

En 2017, YouTube publicó una guía de creación de contenido familiar y comenzó a restringir la aparición de más tipos de programación en la aplicación. El año pasado, el canal de la familia Zontay desapareció de YouTube Kids en un momento en que el sitio de videos estaba eliminando miles de canales de forma masiva para tratar de limpiar la aplicación y borrar contenido inapropiado.

Cuando fue contactado para hacer comentarios, un portavoz de YouTube envió una declaración en respuesta. “Estamos comprometidos a apoyar y promover a creadores de raza negra en YouTube Kids y hemos lanzado iniciativas de programación diseñadas para resaltar la igualdad, la justicia racial y el activismo para niños de diferentes edades, pero reconocemos que hay más por hacer”, dice.

YouTube, parte de Google, de Alphabet Inc., se presenta como un ecualizador en el mundo de los medios, permitiendo que cualquiera pueda subir videos y adquirir una audiencia. Pero algunos de los productores de videos de YouTube dicen que la compañía no ha hecho lo suficiente para apoyar la diversidad. En junio, cuatro creadores negros de YouTube demandaron a la compañía por discriminación racial, argumentando que el servicio eliminó automáticamente sus videos. YouTube ha dicho que no discrimina y que la demanda no tiene mérito.

El 11 de junio, YouTube anunció un nuevo fondo de US$100 millones para los creadores negros.

La falta de claridad sobre las recomendaciones de YouTube, las reglas y el proceso de moderación de contenido es motivo frecuente de frustración entre los usuarios. Los miembros del personal de YouTube no seleccionan los videos o los creadores de contenido que se promocionan, sino que dejan que su software muestre programación basada en hábitos de visualización.

Melanie, propietaria de CrayCrayFamilyTV, un canal familiar de raza negra, dijo que ha tenido problemas igualmente desconcertantes (ha solicitado que Bloomberg News no use su apellido por razones de privacidad). Los videos de sus dos hijas, Naiah y Eli, fueron eliminados de YouTube Kids sin explicación, mientras que los videos de muñecas de la familia permanecieron en la aplicación.

Sospecha que el algoritmo de YouTube podría estar destacando videos similares de familias con un perfil racial diferente. “Es más digerible ver a familias muy blancas en acción”. “Es lamentable”.

Una portavoz de la compañía dijo a Bloomberg News que algunos canales han sido eliminados porque varios de sus videos, que muestran el consumo excesivo de comida chatarra o “bromas donde los niños se angustian”, “no eran enriquecedores ni apropiados” para los niños. La compañía dijo que muchos de esos canales han “ajustado” su contenido y, como resultado, serían reincorporados a la aplicación Kids. YouTube no especificó qué canales habían infringido las reglas.