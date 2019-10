Zuckerberg se enfrenta al gobierno de Estados Unidos por grabaciones filtradas

Molly Schuetz

El director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, buscó unir a sus empleados en torno a una lista de problemas que la compañía de redes sociales ha enfrentado durante el último año y medio, hablando con franqueza durante dos horas de grabaciones de audio filtradas publicadas por The Verge.

Si bien Zuckerberg a menudo sonrió e intentó crear bromas amistosas con los empleados, la empresa mantiene la ansiedad, informó The Verge.

Al abordar las preguntas planteadas en dos reuniones abiertas con empleados en julio, Zuckerberg se ocupó de diversos temas como los planes de la senadora de EE.UU. Elizabeth Warren de dividir la compañía si es elegida presidenta, el difícil despliegue de su criptomoneda libra y un nuevo producto para competir con TikTok.

Si Warren fuera elegida, “apostaría a que tendremos un desafío legal, y apostaría a que ganaremos el desafío legal”, dijo Zuckerberg. “¿Y eso todavía nos molesta? Sí. Quiero decir, no quiero asumir una demanda importante contra nuestro propio gobierno... Pero miren, al terminar el día, si alguien intenta amenazar algo tan existencial, luchen hasta el final”. Warren respondió a la historia en su propio tuit.

Las reuniones se realizaron después de que Facebook fue multado con US$5.000 millones por la Comisión Federal de Comercio, un monto visto en gran parte como un tirón de orejas para la compañía, como lo fue el acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores por US$100 millones. No obstante, los escándalos sobre la privacidad de los datos expuestos por el caso Cambridge Analytica, las críticas casi constantes y las solicitudes de testimonio en largas audiencias en EE.UU. y Europa, sumados a las investigaciones antimonopolio en múltiples frentes parecen haber pasado factura. Los empleados tuvieron preguntas para el propio Zuckerberg y estaban preocupados por la reputación cada vez más débil de Facebook entre sus pares, según The Verge.

Zuckerberg explicó su decisión sobre por qué no viajaría por el mundo para testificar ante algunos gobiernos extranjeros. “Simplemente no tiene sentido que yo vaya a audiencias en todos los países que quieren que me presente”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre la competencia con TikTok, una popular aplicación de video y redes sociales propiedad de la china ByteDance Inc., Zuckerberg dijo que Facebook tiene una respuesta. “Tenemos un producto llamado Lasso que es una aplicación independiente en la que estamos trabajando e intentamos ajustar al mercado de productos en países como México”, dijo Zuckerberg. “Queremos ver primero si podemos hacer que funcione en países donde TikTok no es grande antes de ir y competir con TikTok en países donde predomina”.