Por el calor extremo, se multiplica el número de granjeros muertos en Estados Unidos

El jueves 29 de julio, Florencio Gueta Vargas se presentó a su turno habitual en una granja de lúpulo en Toppenish, Washington. El padre de seis hijos nunca regresaría a casa.

Era un día sofocante con temperaturas que alcanzaban los 38º C en los campos donde Gueta Vargas y otros cuidaban de las plantas que se usan para hacer cerveza. Alrededor de las 15 hs, su jefe lo encontró inconsciente sobre un tractor. Una hora después, fue declarado muerto de una enfermedad cardíaca agravada por el calor.

Gueta Vargas no es un caso aislado. Debido al cambio climático, cada vez surgen más patrones climáticos extremos, como por ejemplo las temperaturas récord que azotan el oeste de Estados Unidos y que han provocado la muerte de trabajadores que plantan y cosechan cultivos. Si bien son difíciles de rastrear, el sindicato United Farm Workers ha identificado tres posibles muertes por calor en los últimos meses.

Existe la probabilidad d que la situación sea peor fuera de EE.UU., que es el mayor exportador agrícola del mundo y tiene granjas equipadas con las tecnologías más avanzadas, como drones que pueden inspeccionar campos. En países en desarrollo como India, donde 40% de la fuerza laboral se dedica a la agricultura, el costo de adaptarse al cambio climático con tales herramientas puede ser exorbitante, según Cicero Lima, un economista que ha investigado los efectos del estrés por calor en el trabajo agrícola y los cultivos.

La alta maquinización del trabajo agrícola en Estados Unidos no evita el estrés por calor que ya cobró varias vidas en ese país

“Si tienes una menor capacidad de adaptación, el cambio climático te afectará el doble, quizás hasta el triple”, señaló Lima. “Con rendimientos de cultivos más bajos, más personas estarán ganando salarios más bajos y pagando precios más altos por los alimentos. En este escenario, el mundo estará más desequilibrado”.

Las muertes por calor evidencian las peligrosas condiciones de trabajo que impregnan la oferta de alimento del mundo, pero que en su mayoría pasan desapercibidas. Este tipo de peligro salió a la luz el año pasado en EE.UU. cuando las abarrotadas plantas procesadoras de carne se convirtieron en focos de contagio de covid-19, lo que obligó a las personas a elegir entre mantener trabajos de bajos ingresos o poner sus vidas en riesgo. Los trabajadores agrícolas contratados son igual de vulnerables, si no más. Aproximadamente la mitad carece de estatus migratorio legal, y los trabajos intensivos en mano de obra que realizan resultan en poco salario y escasos beneficios. La mayoría no tiene acceso a una atención médica adecuada. Muchos ni siquiera hablan inglés.

Muchos empleados de los campos agrícolas son migrantes aún sin papeles ni servicio médico; algunos ni siquiera hablan inglés

Las personas que trabajan en los campos “están siendo utilizadas como escudo humano para proteger al resto del país contra los efectos más violentos del cambio climático”, dijo Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, en una entrevista.

Golpe de calor

La muerte de Gueta Vargas está siendo investigada por el departamento de trabajo del estado de Washington. Andy Gamache, propietario de la granja de lúpulo, dijo que estaba devastado porque el trabajador de avanzada edad había sido empleado durante décadas. El día que Gueta Vargas se desplomó, Gamache intentó salvarlo realizando resucitación cardiopulmonar antes de que llegaran los médicos. La empresa, Virgil Gamache Farms, permite que los trabajadores tomen tantos descansos como necesiten cuando hace calor, y las pausas se compensan, señaló Gamache.

La hija de Gueta Vargas, Lorena González, culpa a las condiciones de trabajo en la finca por su muerte.

“Nadie merece morir en el trabajo”, escribió en una página de GoFundMe para recaudar fondos para el funeral. “Todo lo que mi padre estaba tratando de hacer era mantener a su familia”.

Un incidente similar ocurrió el 26 de junio, cuando los socorristas llegaron a un campo en la ciudad de St. Paul, Oregon, para tratar de revivir a un trabajador de 38 años que había dejado de respirar. Sebastián Francisco Pérez había estado en un equipo moviendo líneas de riego. Luego murió, con el calor enumerado en la lista como causa preliminar. La rama de Oregon de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE.UU. está investigando la muerte, dijo un portavoz. La compañía, Ernst Nursery & Farms, declinó hacer comentarios.

A fines de mayo, Adrian Aguirre, de 34 años, murió mientras viajaba con otros trabajadores en una camioneta de la empresa que se dirigía a Zirkle Fruit Co. en Selah, Washington, según United Farm Workers. Los organizadores del sindicato dijeron que la camioneta no tenía aire acondicionado y las ventanas no se abrían, por lo que creen que probablemente murió de complicaciones debido al calor. Antes de morir Aguirre, le dijo a su esposa que tenía un calor insoportable y se sentía mal, dijo el sindicato. Zirkle no respondió a una solicitud de comentarios.

A nivel federal, actualmente no hay reglas específicas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) que cubran el estrés por calor, aunque ahora está considerando la posibilidad de crear una norma de seguridad específica, según un portavoz. Por medio de una carta del 3 de agosto firmada por varios senadores estadounidenses pidieron a la agencia que tomara medidas sobre las regulaciones por calor excesivo en el lugar de trabajo.

Si bien los estados de Oregon y Washington han adoptado reglas de emergencia, los defensores de los trabajadores dicen que las medidas no van lo suficientemente lejos. Entre 1992 y 2017, el estrés por calor mató a 815 trabajadores estadounidenses y lesionó gravemente a más de 70.000,según según datos del Gobierno, y los trabajadores agrícolas tienen 35 veces más riesgo de morir a causa del calor que la fuerza laboral en general. También es peligroso porque los efectos pueden aparecer de repente. Los ligeros aumentos de temperatura pueden aumentar significativamente el riesgo de muerte prematura por calor.

En 25 años, el estrés por calor lesionó a 70.000 trabajadores rurales y mató a 815

Los empleadores “no pueden esperar el mismo nivel de productividad, de lo contrario realmente están poniendo en peligro la salud de estos trabajadores”, dijo el investigador del cambio climático de la Universidad de Duke, Drew Shindell.

Strater dijo que teme que las muertes y las lesiones continúen a medida que las temperaturas extremas se vuelvan más comunes.

El término ola de calor es engañoso, porque “una ola se va”, dijo. “Lo que realmente estamos viendo son condiciones climáticas cada vez más severas”.

Mientras tanto, los defensores dicen que las muertes y enfermedades probablemente no se cuentan ni se informan, aunque algunas llegan a OSHA.

En agosto pasado, 53 trabajadores de Polek Brothers Tobacco LLC en Connecticut estuvieron expuestos a un calor excesivo, según la agencia. Durante más de 10 horas, cosecharon y manipularon tabaco, incluso en los días en que el índice de calor se acercaba a los 38 grados Celsius.

Un empleado fue encontrado inconsciente y llevado a un hospital, donde su temperatura corporal central marcó 41º C, a pesar de los esfuerzos por enfriarlo, según OSHA. Después de varios días en una unidad de cuidados intensivos, murió. Mark Polek, socio de la granja, se negó a comentar. El caso aún está abierto, lo que significa que se podrían agregar o eliminar violaciones.

Actualmente, existe poca presión para hacer que las granjas sean más seguras. OSHA tiene un requisito de seguridad en el lugar de trabajo de bienestar general, pero los defensores dicen que a menudo no se hace cumplir. Las demandas son raras porque la falta de estándares federales de la industria y las políticas de estrés por calor hacen que sea difícil ganarlas, dijo Daniela Dwyer, abogada gerente del equipo de trabajadores agrícolas de Texas RioGrande Legal Aid. Familias enteras a menudo trabajan juntas en las granjas, por lo que si presentan una demanda, es posible que una empresa no los vuelva a contratar la próxima temporada. Para aquellos que ganan, la compensación suele ser baja porque a los trabajadores agrícolas se les paga muy poco a lo largo de su vida, indicó.