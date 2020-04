Advierten por fallas en el seguimiento y la asistencia a pacientes con alta hospitalaria

por Agustín Jamele

En Argentina hay hasta el momento 666 pacientes dados de alta luego de estar internados por coronavirus, según el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, eso no quiere decir que estén recuperados o que ya no tengan la enfermedad. Por ese motivo se planteó un protocolo de seguimiento para estos casos que, al día de hoy, presenta fallas, según advirtieron médicos y pacientes.

Para que una persona tenga el alta definitiva debe dar negativo para Covid-19 en dos hisopados consecutivos. Este proceso puede llevar varios días, incluso semanas, por lo que se estableció que las personas dadas de alta del hospital permanezcan aisladas en su domicilio, se los controle y brinde apoyo psicológico. Pero esto no está sucediendo.

En la provincia de Buenos uno de los ejemplos es el de Sergio Valle (30), quien estuvo internado en la Corporación Médica de San Martín durante 15 días. “Ingresé el 25 de marzo ya con síntomas de coronavirus. Tenía dolores de cabeza, que pensé que eran por estrés, pero cuando levanté fiebre llamé al médico y me internaron. Mientras estuve allí tuve neumonía, lo que me provocó estar varios días con antibióticos”, explica. Sergio es chofer y cree haberse contagiado al llevar desde Ezeiza a su casa a un argentino que regresaba de Brasil el 18 de marzo.

Le hicieron un hisopado al ingresar a la clínica, el cual dio positivo. Luego le realizaron otro tres test días antes de otorgarle el alta pero sin entregarle el resultado. “Firmé una declaración jurada en la cual aseguraba que iba a aislarme durante dos semanas. Pero nunca me avisaron sobre el resultado del segundo hisopado. Me dijeron que me iban a llamar todos los días pero no lo hicieron, así que cinco días después del alta llamé yo para saber novedades. No me dieron respuestas. Volví a comunicarme el lunes 13 de abril y mi médico me dijo que había vuelto a dar positivo y que por el momento, por protocolo, con un doble positivo no se está haciendo otro hisopado. Así que estoy a la espera de que me vuelvan a llamar para saber cómo continuar”, indica Valle, quien aún permanece con tos.

PERFIL se comunicó con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y aseguraron que el seguimiento de los pacientes dados de alta corresponde a cada intendencia. Desde el municipio de San Martín la respuesta fue otra: “No es del municipio sino de cada institución”. Desde la Corporación Médica de San Martín indicaron que el seguimiento lo tiene que hacer la obra social o la prepaga. Como en el caso de Sergio Valle, él cuenta con la otorgada por la propia clínica, PERFIL volvió a comunicarse con la Corporación. “Si el paciente tiene nuestra obra social y nadie se comunicó con él, que nos llame para solucionar el problema”, dijeron desde el establecimiento sin brindar más detalles.

Estas fallas suceden también en otras instituciones de la Provincia, según Cristian Leonardo Rodríguez, especialista de terapia intensiva del Hospital de Haedo. “Tengo entendido que hay falencias tanto en el sector privado como en el público. No se está realizando un real seguimiento de las personas dadas de alta. Esto es preocupante porque pueden sufrir recaídas sin síntomas. Esto quiere decir que la enfermedad puede volver a activarse sin que el portador lo sepa, generando así un posible rebrote del virus. Eso ya se ha registrado en otros países y nos debería preocupar”, explicó el médico.

Otro de los aspectos que falla es la asistencia psicológica. “En mi caso no me llamó nadie. Es duro porque uno está muy solo. En mi caso tengo un quincho en el fondo de mi casa y lo rearmé como departamento para estar lejos de mi familia. Pero no creo que todos tengan esa posibilidad”, concluyó Valle.