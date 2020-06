Científicos desarrollan un test rápido Covid-19 100% argentino

¿Cómo desarrollar un test rápido de coronavirus que combinara la portabilidad y la rapidez de los sistemas cromatográficos de las tiras reactivas, pero que aportara la sensibilidad y precisión de los sistemas moleculares como la RT-PCR? Este desafío se plantearon al inicio de la pandemia investigadores de las universidades de San Martín, Quilmes y de dos pymes tecnológicas fundadas por esos mismos investigadores: Chemtest y Productos Bio-lógicos SA (PB-L). Así nació ELA Chemstrip, un nuevo test diagnóstico molecular 100% argentino que permite diagnosticar a personas que están cursando la infección, tengan síntomas o no en tan solo una hora y media. Además, puede realizarse con los componentes que vienen en el kit diagnóstico, más un equipo para incubar a 60°; es decir, que no requiere el equipamiento costoso y sofisticado que utilizan los test de RT-PCR.

“Este test no solo se produce en el país, es un test cuyo 80% de los insumos con los que se hace, incluso los insumos biológicos, son desarrollo y producto nacional”, le explicó a PERFIL Diego Comerci, investigador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la Unsam y coordinador del desarrollo que combinó dos tecnologías previas: la capacidad de sistemas de detección rápida con tiras reactivas de Chemtest con los sistema moleculares de UNQ y PB-L.

¿Cómo funciona el test? Se toma una muestra de células de la nariz y la faringe de la persona a diagnosticar con un hisopo. Se procesa la muestra en un tubo con soluciones y resinas para que si hay células infectadas con SARS-CoV-2, liberen el ARN viral. “El siguiente paso es garantizar que el virus sea detectable. Para esto, se aplica la tecnología ELA (Easy Loop Amplification) para amplificar su presencia, por más mínima que sea”, sostuvo Comerci. Se incorpora una tira reactiva a la solución ya amplificada. Si después de 10 minutos muestra dos bandas coloreadas, significa que la persona tiene el virus SARS-CoV-2. Si muestra una sola banda coloreada, significa que no lo tiene.

El test fue aprobado por la Anmat y tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad de 96%. “Hasta ahora no hemos tenido resultados falsos positivos y los resultados falsos negativos prácticamente son despreciables”, afirmó Comerci. Además de no requerir equipamiento sofisticado y brindar un resultado casi cuatro veces más rápido que los test RT-PCR, el Chemstrip tiene un costo mucho menor (ronda los US$ 12) y las pymes nacionales ya están en condiciones de producir 80 mil kits diagnósticos por mes.

Además de Comerci, lideraron la investigación Juan Ugalde y Andrés Ciocchini, todos investigadores del Conicet en el IIB de la Unsam y Marcos Bilen, Daniel Ghiringhelli, Cristina Borio y Ana Ventura de la UNQ. El desarrollo contó con financiamiento específico de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de la Agencia I+D+i.