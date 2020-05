Cómo funciona el primer test serológico hecho en Argentina

por Florencia Ballarino

En un tiempo récord de 45 días, científicos de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del Conicet lograron el desarrollo del CovidAr IgG, un test serológico que a partir del análisis de muestras de sangre o de suero permite determinar si una persona tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Arroja resultados en alrededor de tres horas y, entre otros fines, puede servir para evaluar la evolución de la pandemia de Covid-19 en poblaciones.

“Hasta ahora se realizaron cerca de cinco mil determinaciones en distintos centros de salud con excelentes resultados. Están dadas las condiciones para ofrecer de inmediato una producción de diez mil determinaciones por semana que podría escalarse a medio millón en el término de un mes”, afirmó Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL e investigadora del Conicet, y una de las líderes del proyecto.

El nuevo test, que ya fue registrado en la Anmat, se aplicó a muestras de suero de pacientes internados confirmados o con sospecha de Covid-19 provenientes de siete hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

“Cuando una persona se infecta de coronavirus tiene dos maneras de enterarse: el test de PCR, que detecta el virus propiamente dicho, y el test serológico, que detecta anticuerpos que genera el organismo contra el virus o bacteria”, explicó a PERFIL Julio Caramelo, jefe del Laboratorio de Biología Estructural y Celular de la FIL. “Es un test que sirve para hacer un muestreo poblacional, saber qué proporción de la población ya estaba infectada. El Conicet y el Ministerio se Salud tienen un programa muy grande para usar suero de pacientes infectados que se recuperaron, para elegir qué suero usar si necesitás medir la concentración de anticuerpos”, agregó.

¿Cuál es la diferencia entre este test y los de procedencia china que se usaron para hacer el estudio poblacional en las estaciones de Once, Retiro y Constitución? “Los tests de tiras que se usaron son cualitativos, te dicen sí o no pero no cuántos anticuerpos tenés. Y además, son poco sensibles. En cambio, este test de Elisa es cuantitativo: no solo te dice si tuviste o no, sino cuántos anticuerpos tenés. Y es mucho más sensible, da menos falsos negativos. Para una análisis poblacional, es ideal”, manifestó Caramelo.

El test CovidAr IgG ya fue puesto a disposición del Ministerio de Salud. Detecta en sangre y suero anticuerpos que el sistema inmunológico produce específicamente para el nuevo coronavirus. Si el resultado es positivo, significa que la persona testeada estuvo cursando la infección o que lo está haciendo. El mismo se realiza en placas que permiten testear 96 sueros a la vez mediante la técnica que se conoce con el nombre de Elisa, la misma que se utiliza, por ejemplo, para la detección de la infección por VIH y hepatitis B. Además de brindar acceso rápido, el desarrollo local tendrá un costo diez veces menor que el de los kits de Estados Unidos o Europa.

En la actualidad, para el escalado se asociaron al Laboratorio Lemos, institución argentina que habitualmente produce los Elisas para Chagas. Asimismo, los investigadores están desarrollando una base de datos centralizada para el análisis de resultados serológicos de todo el país.

“Una muestra de soberanía sanitaria”

El desarrollo del test serológico se hizo en el marco de las acciones que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación llevan a cabo a través de la Unidad Coronavirus Covid-19.

“Que Argentina pueda realizar sus propios tests es una muestra de soberanía sanitaria, de soberanía científico-tecnológica, y un ejemplo de la capacidad que tienen los científicos de nuestro país, que en 45 días pudieron desarrollar un producto 100% nacional. Esta situación pone de relieve que con buenas políticas es posible hacer foco, articular y estructurar el sistema de ciencia en torno a la resolución o a la atención de problemas que puede tener nuestro país”, afirmó el ministro Roberto Salvarezza.

Asimismo, la presidenta del Conicet, Ana Franchi, destacó: “El desarrollo de este kit diagnóstico es un orgullo para todos los investigadores y todas las investigadoras de la Argentina, y para el Conicet en particular. En muy poco tiempo y con un gran esfuerzo, Gamarnik y su equipo desarrollaron el CovidAr IgG, lo que demuestra una vez más la capacidad y la excelencia de la comunidad científica argentina”.