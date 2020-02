Cómo se prepara Argentina ante un eventual paciente

por Florencia Ballarino

“Estamos reunidos constantemente con la OPS/OMS para tomar las medidas necesarias. Nuestro país no tiene casos. Los mecanismos de control están en alerta pero no han sido utilizados hasta el momento”, aseguró Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, en una conferencia de prensa de la que participó PERFIL. “Nuestra mirada epidemiológica está puesta en los aeropuertos. Y estamos trabajando con Migraciones para hacer los controles necesarios que permitan detectar a personas que ingresen con sintomatología compatible con el nuevo coronavirus”, agregó.

Las autoridades sanitarias ya definieron protocolos de actuación para los equipos de salud en lo que compete al manejo, traslado, aislamiento y diagnóstico de los pacientes.

En primer lugar, se considera caso sospechoso a todo paciente con infección respiratoria aguda grave (fiebre, tos y requerimiento de internación) y haya viajado o haya estado en Wuhan o en zonas con circulación viral activa en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas; o un paciente con enfermedad respiratoria aguda que dentro de los 14 días previos al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso probable o confirmado de infección por 2019-nCoV.

La OMS recomienda que a todos los pacientes sospechosos se les realice aislamiento en centros hospitalarios. Esto implica la internación, hasta que los resultados de laboratorio confirmen o descarten el diagnóstico. Debido a que la dinámica de transmisión aún no se ha determinado, se debe proveer al paciente de un barbijo quirúrgico tan pronto como se identifique.

Ante un caso sospechoso, se deberá en primer lugar descartar influenza por técnica de PCR. El Instituto Malbrán será el laboratorio de referencia para la caracterización viral correspondiente. “No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección 2019-nCoV. Las personas deben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales”, destaca el protocolo elaborado por el ministerio.

Equipamiento. En tanto, la cartera sanitaria bonaerense dispuso dos centros especializados para detectar rápidamente cualquier caso sospechoso que se presente: el Zonal General de Agudos Alberto Eurnekian de Ezeiza, por la cercanía con el aeropuerto internacional, y el Antonio Cetrángolo de Vicente López. Y la Ciudad de Buenos Aires dispuso al Hospital Muñiz como su centro de referencia.

“Hay preparadas dos salas especiales para cualquier paciente que ingrese con síntomas de esta enfermedad, identificadas como ‘zona de aislamiento´, y cuentan con los insumos indispensables en estos casos que son; barbijos, antiparras, camisolín, botas y gorros para prevenir el contagio del personal sanitario y de limpieza”, explicó Juan Ciruzzi, director del hospital de Ezeiza. “Las habitaciones están equipadas con la aparatología correspondiente para que, en caso de que sea necesario, se realice una respiración mecánica asistida, debido a que estas infecciones habitualmente suelen complicarse y derivar en neumonías, con posibles shocks sépticos”, agregó.

Falsa alarma en Pergamino

Agencias.

El jueves por la mañana ingresó a la guardia del hospital San José, en Pergamino, una paciente de origen chino. Pese a que los síntomas que refirió no eran los típicos causados por este virus, como contó que había viajado a China se decidió activar el protocolo de prevención y se realizaron los estudios específicos. Pero, según aclararon ayer las autoridades de salud de la provincia de Buenos Aires, la paciente “se encuentra en muy buen estado de salud general, sin ningún tipo de sintomatología relacionada con el virus”. Y agregaron que “presenta un cuadro digestivo”. Según el director de Salud de la Región IV, Walter Martínez, “si bien no presentó un cuadro directamente compatible con la sintomatología que haría sospechar del coronavirus, como manifestó que había estados hace dos semanas en un pueblo de China, se activó el protocolo previsto”. Finalmente, la paciente no requirió internación y se la derivó a su casa con indicación de seguir pautas de aislamiento y realizarse nuevas pruebas.