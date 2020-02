por Florencia Ballarino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el último jueves declarar la “emergencia de salud pública de alcance internacional” por el nuevo coronavirus y justificó la decisión por la necesidad de una “acción global” que permita contener el avance del virus. La decisión llegó un mes después de la primera alerta por la nueva enfermedad lanzada por China el 31 de diciembre.

Sin embargo, consideró que, por ahora, no era necesario imponer restricciones en viajes o comercio a China. “Somos muy cautelosos en ese sentido, la experiencia hasta ahora es que el costo es más grande que los beneficios. En general, este tipo de medidas no es efectivo y puede generar efectos muy negativos en la población”, le explicó a PERFIL Maureen Birmingham, representante de la OPS/OMS en la Argentina.

—¿Qué sabemos y qué no de este nuevo virus?

—Hay muchas preguntas aún por responder sobre este nuevo coronavirus. Hay un monitoreo intenso y una gran colaboración internacional para intentar entender mejor este virus, cómo está afectando a las personas y también el comportamiento de la epidemia. Las dos preguntas más importantes en este momento son la transmisibilidad y severidad. Según los datos hasta el momento, la tasa de letalidad es del 2%. Tenemos 11.821 casos confirmados y 259 muertos. La gran mayoría de los casos están dentro de China. En la región de las Américas tenemos casos confirmados en Canadá y EE.UU. Pero hay casos sospechosos en otros países.

—¿Cuál es el origen?

—Se identificó en muestras ambientales tomadas en el mercado de Wuhan el virus pero aún no se confirmó la fuente. Los otros coronavirus más recientes que emergieron en seres humanos empezaron con un murciélago, que puede tener el virus sin enfermarse. A menudo hay un intermediario involucrado. En el caso de SARS la transmisión fue a un tipo de gato, el gato de civeta. En el MERS fue de murciélagos a camélidos. Es un virus de animales en general, pero puede emerger en humanos. Ahora que ya está confirmada la transmisión entre humanos, lo importante es saber qué eficiencia tiene esa transmisión, si es o no sostenida. Sabemos que hay mucha transmisión en China pero en los demás países hasta ahora no hay una transmisión muy rápida o extensiva.

—¿Hay riesgo de que llegue a América Latina?

—Sí, porque vivimos en un mundo muy conectado. Los virus no conocen de fronteras, no tienen pasaporte. Todos los países deben estar muy alertas, y tener su vigilancia activa. La clave es detectar de manera oportuna –en caso de que haya una importación eventual– y saber qué hacer, atender a esta persona y también limitar la transmisión; esto es, aislar al paciente e identificar sus contactos cercanos. Son medidas clásicas de salud pública.

—¿Cómo está preparada la Argentina?

—Argentina está siguiendo las recomendaciones de la OMS y OPS. Está reuniendo sus expertos para contextualizar estas recomendaciones: cómo alertar al sistema de salud, definir casos sospechosos, cuál es el proceso para tomar muestras y los pasos a seguir para analizar estas muestras. En Argentina tenemos laboratorios muy sólidos, como el Anlis-Malbrán. En la región en general tenemos una plataforma de vigilancia para virus de influenza y enfermedades respiratorias severas que está muy bien desarrollada. Estamos en contacto de manera fluida todo el tiempo, y el país está muy atento a una importación eventual.



—¿Cuenta con los reactivos para detectar el virus?

—El diagnóstico molecular va a llegar esta semana para una detección precisa del coronavirus. Pero Argentina tiene un panel que puede testear para coronavirus en general. Está bien posicionado para este tipo de cosas. Hay que alertar a la población sin sobrerreaccionar. Cualquier persona que tiene síntomas compatibles debe consultar en forma inmediata al médico. Las formas de protegerse son iguales que influenza: lavarse las manos, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, y tratar de limitar el contacto con personas enfermas.

—¿Habrá pronto una vacuna para prevenir el virus?

—Hay varios esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el coronavirus SARS. Se pueden utilizar estos esfuerzos para tratar de desarrollar una vacuna pero eso toma tiempo, hay que testear la vacuna en animales para saber si es eficaz y seguro, y luego investigaciones en seres humanos. Es un proceso que va a tomar meses.

Más medidas en aeropuertos y fronteras

Ante la situación mundial en relación con el nuevo coronavirus, que implica la posibilidad de ingreso al país de personas infectadas, el Ministerio de Salud de la Nación generó recomendaciones para la detección temprana y control de pacientes con posibilidad de presentar una enfermedad respiratoria aguda al ingresar a la Argentina. “En los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos se está realizando difusión masiva de información para viajeros en relación con el 2019-nCoV, con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia de las medidas de prevención, los síntomas ante los cuales se debe solicitar atención y el teléfono de consulta ministerial sanitaria: 0800-222-1002/opción 1”, indicaron desde el Ministerio.

En cuanto al control de temperatura a aquellos que arriben al país, la cartera sanitaria dijo que “es una estrategia que tiene moderada eficacia y ha demostrado poco impacto durante la pandemia de influenza”. Según el Ministerio, “el control de la temperatura no detecta a pacientes que se encuentran en período de incubación. Debido a esto, no se recomienda implementar esta estrategia para detección de casos en puntos de entrada la país”.