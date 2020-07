"El Conicet no despidió a nadie, las becas son a término", dice su titular

Becarios del Conicet realizaron un festival virtual bajo el lema “Ningún científico en la calle” para pedir la prórroga de alrededor de 1.600 becas que vencen el 31 de julio. “Las autoridades han ratificado en la última reunión la decisión de expulsar a 1.463 científicos.

Esta situación de inminente desempleo se replica en otros organismos. Todo esto implica que más de 1.600 trabajadores, que son imprescindibles, se verán privados de manera permanente de sus ingresos en el marco de la pandemia del Covid-19”, sostuvieron en una carta abierta al presidente Alberto Fernández y autoridades (ver recuadro).

Desde el Conicet, su presidenta Ana Franchi, niega que se traten de despidos: “Conicet hizo todo lo posible, prorrogó dos veces las becas. El Organismo no despide porque las becas son a término”, le dijo a PERFIL.

—¿Cómo es la situación actual de los becarios?

— Nosotros este año dimos 3.221 becas, un 15% más que año anterior. Además, hubo un incremento escalonado del estipendio de las becas doctorales (52%) y de las posdoctorales (49%). Y se aumentó un 57% el número de ingresos al Conicet que estaba recortado en el Gobierno anterior. El 31 de marzo terminaban sus becas o prórrogas de becas 1.239 becarios/as, con distintas características. Un grupo de 796 becarias/os habían decidido en julio de 2019 no seguir en el organismo luego de finalizada su beca, ya que no se presentaron a un nuevo concurso; 328 becarias/os posdoctorales se habían presentado al concurso siguiente (ingreso a la carrera), pero en el mismo resultó que no fueron aceptadas; 115 becarias/os doctorales se presentaron al concurso siguiente, y no resultaron seleccionadas/os por recomendación de las Comisiones Asesoras del organismo. El 31 de marzo decidimos para proteger este colectivo, dar dos meses de prórroga, luego se dio dos meses más pero aclaramos que no íbamos a poder continuar.

—Los becarios hablan de 1.500 despidos...

— No es como lo están contando. Conicet hizo todo lo posible, protegió a gente que había decidido no seguir con nosotros. El organismo no despide porque las becas son a término. Nuestras becas son de 5 años las doctorales y de 2 años las posdoctorales y los que se presentan al ingreso a la carrera se les prorroga la beca posdoctoral hasta que esté resuelto este ingreso. Las personas lo saben cuándo se presentan al concurso y cuando inician su beca. No se está engañando a nadie. Con un gran esfuerzo del Gobierno nacional reforzó el sistema de becas con 1.600 millones para el aumento de los estipendios y para poder prorrogar durante cuatro meses la beca. El directorio resolvió, además, extender hasta fin de año la cobertura médica de las/os becarias/os cuyas prórrogas finalizan el 31 de julio de 2020 y que contaban con este beneficio durante su beca.

—Pero en este contexto conseguir un trabajo es muy difícil. Hay concursos docentes que se suspendieron.

—Es cierto. Pero más de la mitad no se enteraron el 31 de marzo que se quedaron sin beca, sino que decidieron no continuar en el Conicet en julio del año pasado. Para el 31 de marzo hubiera pandemia o no ya tenían que haber pensado una vuelta. Los que no entraron a la beca se enteraron en enero. No creo que hubieran esperado hasta marzo para buscar trabajo.

— Existe una demanda histórica para que los becarios tengan los mismos derechos que un trabajador. ¿Por qué no se resuelve?

— Algunos beneficios fueron tendiendo, como las licencias por maternidad, la prórroga de las becas por maternidad, la obra social, eso se fue obteniendo. Estamos de acuerdo en seguir adelante con los derechos laborales, siempre como becas. Hace 7 meses que asumimos el cargo, tres meses en una situación relativamente buena -porque hay que tomar en cuenta que se recibió el Gobierno con 40% de pobreza- y cuatro meses en medio de la pandemia. Aumentamos el 57% los cargos y hay otro llamado en curso, más la inversión en equipamiento. Se inyectó al sistema de Ciencia y Tecnología $ 3.000 millones más.

Festival, paro y movilización

“Las becas terminaban en marzo y en un contexto normal, aquel que no se presentó al concurso siguiente en el año previo, efectivamente el 31 de marzo se quedaba sin tu ingreso y obra social. Estas becas se extendieron dos veces, en total cuatro meses”, le dijo a PERFIL Martín Guaglianone, delegado de Jóvenes Científicxs Precarizaxos y becario doctoral del Conicet.

“El Conicet reconoció la problemática, que esa gente no podía quedarse en el medio de la pandemia sin trabajo porque los concursos docentes -que son una salida inmediata- estaban cerrados, siguen cerrados. Pero ahora dicen que no lo pueden prorrogar más por razones

presupuestarias. Estamos pidiendo que se prorroguen por un año esas becas para que los compañeros no se quedan sin salario en este contexto”, agregó.

Desde la Asamblea Nacional de Becarios realizaron un festival virtual y el próximo lunes harán un paro y movilización al Polo Científico a las 11 para continuar con sus reclamos.