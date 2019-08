Imágenes inéditas divulgadas por la NASA con motivo de los 50 años del primer viaje a la Luna

Mariano Solier

Les acercamos algunas fotografías tomadas en la superficie lunar.

Estas son fotos que NASA puso en conocimiento público para los aficionados a los viajes espaciales y el público en general conmemorando los 50 años del primer viaje a la Luna.

Con nombres propios como Venus, que se escriben igual en español y en inglés, no hay problema, pero no se puede buscar tipeando "Marte" o "Luna", por ejemplo, ya que no arrojará resultados.

Hay que hacerlo en inglés: Mars o Moon.

Esta biblioteca posee también retratos de los primeros astronautas o videos de los que ya son todo unos instagramers desde la Estación Espacial Internacional.

Entre los audios disponibles, el más espectacular es el del Apollo 11 durante el primer alunizaje

Fuente NASA