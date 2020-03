por Enrique Garabetyan

Mientras la situación epidemiológica del coronavirus en Argentina evoluciona hora tras hora, los expertos ya recomiendan la limitación de actividades sociales a las personas que regresan al país tras haber estado en regiones donde está circulando el Covid-19 (Europa y Asia). De hecho, el autoaislamiento es una de las medidas que analiza el Ministerio de Salud de la Nación.

“Por ahora a quienes llegan de los cinco países en los que hay circulación del virus se les aconseja un estricto control de síntomas y evitar exponerse mucho”, explicó un infectólogo que participa en la toma de decisiones. “La idea es que esas personas trabajen desde sus casas y los chicos no vayan al colegio por 14 días”, agregó otra especialista. Ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lo adelantó en sus folletos preventivos: “Si en los últimos 14 días estuviste en regiones con ciruclación viral o en contacto directo con un caso confirmado, evitá el contacto con otras personas”.

Mientras tanto, la mayor parte de los médicos coincide en que –hasta ahora– la situación está siendo manejada en forma adecuada por las autoridades de salud. Claro que esos mismos profesionales también recomendaron comenzar a incrementar los mensajes públicos de prevención y poner a punto los protocolos de acción ante la posibilidad de que haya circulación autóctona del virus.

“Por ahora está bien que algunas medidas de control se concentren en los viajeros que llegan de las regiones con transmisión sostenida del virus”, le dijo a PERFIL Pablo Bonvehi, jefe de la Sección y control de Infecciones en el Cemic. Y agregó: “Lo que sí recomendaría es acelerar todo lo que sea concientización, por ejemplo, mayor profusión de carteles con información en todos los puntos de ingreso al país, con los síntomas e instando a la consulta precoz. Y reforzar los mensajes como el lavado de manos”.

Según Gustavo Lopardo, consultor en Infectología del Hospital Houssay, “por ahora me parece correcto todo lo que se está haciendo. Y las medidas tomadas parecen estar dando resultados: las personas llegaron, se sintieron mal, consultaron y se activaron los protocolos”. Para el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, “por ahora seguimos en fase de contención”, lo que significa cuatro medidas: identificar los casos; aislarlos; identificar sus contactos y a estos hacerles seguimiento por 14 días, pero sin aislamiento”. Mientras la situación no evolucione, tomar otras medidas –como el cierre de fronteras– no me parece correcto: es algo que la OMS, el máximo organismo en la materia, no está recomendando”.

Incluso el secretario de Salud del gobierno anterior, Adolfo Rubinstein, coincide. “Hasta ahora todo lo decidido es correcto y está en clara sintonía con lo que recomienda la OMS”. Pero también sugiere que es posible incrementar la concientización. “Y no solo pienso en medidas individuales, sino también en futuras posibles acciones colectivas. Tenemos que empezar a hablar de protocolos de biocontención”.

Lo que adelanta Rubinstein es que, “si aumentan los casos, habrá que modificar los protocolos. Por ejemplo, considerar que los pacientes con síntomas leves, y sus contactos, cursen la patología, y los días de aislamiento, en sus domicilios”. En ese sentido propuso sacar experiencias del brote de hantavirus de 2019. “En ese momento tuvimos que aislar a un pueblo entero. Y se aprendió mucho sobre coordinación de acciones, seguimiento, etc.”.

Justamente, Lopardo destacó: “No podemos descartar que pronto empiece a haber circulación local y tengamos que pasar a la fase de mitigación; tratar de que haya el menor impacto posible y que el sistema de salud logre atender los casos de la mejor manera”. Para eso, una de las claves es reforzar los procesos de triage y control cuando llega un caso posible a una guardia. El experto culminó recordando: “No podemos olvidar que esto es medicina, no matemática: aun haciendo bien todo lo que la epidemiología recomienda, igual podemos llegar a tener un pico de casos en las próximas semanas”.

Escuelas, en alerta

C.F. E.

Además de las medidas difundidas por el Ministerio de Salud nacional, las escuelas comenzaron ayer a hacerse eco de pedir a sus comunidades de padres y alumnos que tomen conciencia ante enfermedades como el coronavirus y el dengue. Más allá del trabajo con los chicos de niveles iniciales y primarios, en clases de Ciencias Naturales y en encuentros grupales, en algunos colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires –donde parte de las familias usualmente viajan al exterior– circularon también comunicados que sugieren el autoaislamiento y piden a los padres que ante una ausencia “de tres días o más por enfermedad, el alumno/a no podrá ingresar sin el correspondiente certificado médico”, además de pedir sin eufemismos que “accionen en conjunto con la escuela: además de conversar con los niños y niñas sobre el tema, realizar en casa prácticas de higiene adecuada y abstenerse de enviar a los niños/as al colegio ante cualquier síntoma de enfermedades contagiosas”.