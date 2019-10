Santiago Bilinkis: "La inteligencia artificial es usada para hacernos adictos a las plataformas y manipularnos"

“La tecnología me sigue gustando y me entusiasma tremendamente su potencial, pero no seamos ingenuos, entendamos cómo funcionan las plataformas, qué le conviene a las empresas que las desarrollan y en qué medida las cosas que hacemos son porque nos conviene a nosotros o a las otras”, afirma el tecnólogo y emprendedor Santiago Bilinkis, quien trata de desmitificar el mundo de las redes sociales en su nuevo libro Guía para sobrevivir al presente.

—¿Qué es lo que lo desilusionó del mundo tecnológico?

—Que la inteligencia artificial, la más poderosa de las tecnologías, que está transformando nuestra vida de manera tan profunda, está siendo usada básicamente para hacernos estar adictos en forma permanente a las plataformas y manipularnos. En el fondo, mi desencanto es que tenemos la herramienta más poderosa jamás inventada para hacer cosas espectaculares y la estamos utilizando para que cuatro o cinco compañías ganen mucha plata usándolos a todos como insumo de un proceso productivo para venderle avisos a los anunciantes. Eso es medio decepcionante.

Mi desencanto es que tenemos la herramienta más poderosa jamás inventada y la estamos utilizando para que cuatro o cinco compañías

—En su libro anterior, Pasaje al Futuro, remarcaba la importancia de prepararse para el mañana ¿cómo lo hace?

—Le dedico mi vida a entender dónde estamos desde hace diez años. El tema central es el mal mecanismo de entendimiento de qué nos hace felices que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Me pasan las generales de la ley, trato de aprender algo sobre cómo funcionan las cosas, resolver mejor los conflictos entre el corto y el largo plazo. En principio, me obligó a cambiar, veo que la realidad está cambiando y me pasa la nostalgia y la zona de confort, de quedarme donde me siento más cómodo. En general, soy muy de empujarme a abrazar lo nuevo y atravesar ese momento de disconfort y una situación distinta, pero ese momento de displacer del cambio medio que me lo impongo, porque si no las tendencias naturales son resistir el cambio y quedarte donde estabas.

—Como se lo transmite a su familia?

—Nadie es profeta en su tierra. Si algo aprendí ahora que mis hijos son más grandes, es que lo que les diga tiene muy bajas chances de que lo acepten. Es mucho más probables que crean en algo si lo leen en algún lugar que les interese que si lo dice su papá, ya sea en un libro o en la mesa. En definitiva, la manera en la que los padres influenciamos a nuestros hijos es a través de nuestros propios actos. Los chicos separan el discurso que no se apoya en actos reales, se dan cuenta en dos minutos. Es más importante que vean lo que hago en conflicto de interés y situaciones difíciles y confiar que eso haya dejado en ellos pequeñas marcas. El sermón creo que no sirve para nada.

Entrevista concedida a Hernan Dobry al programa “Voces y memorias”, que se emite los martes a las 20 por Eco Medios AM 1220.