Se intensifica carrera mundial para desarrollar una vacuna

por Florencia Ballarino

Científicos alrededor del mundo trabajan contra reloj para desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el SARS-CoV-2 y frenar la pandemia. Existen 71 vacunas candidatas, según la última lista publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cinco ya se están probando en humanos.

La más avanzada es una vacuna experimental de la empresa CanSino Biologics Inc. y el Instituto de Biotecnología de Beijing (China). En este caso, se trata de una vacuna de tipo de vector viral replicativo que utiliza un adenovirus como vehículo para introducir material genético en el núcleo de una célula y así activar el sistema inmune para que responda contra el SARS-CoV-2. La vacuna ya se está testando en su segunda fase en Wuhan, ciudad donde se originó la pandemia.

Las otras cuatro que están en investigación clínica (fase I) son desarrolladas por: el Instituto Nacional para las Alergias y las Enfermedades Infecciosas (Niaid, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos junto a la empresa biotecnológica Moderna; en segundo lugar, por la farmacéutica estadounidense Inovio Pharmaceuticals Inc: en tercer lugar por la biofarmacéutica china Sinovac Biotech y la cuarta por el Instituto de Productos Biológicos Wuhan, en China.

A este listado de la OMS se suman los anuncios de Alemania y Reino Unido del comienzo de los primeros ensayos clínicos de vacunas contra el coronavirus. En Alemania, las autoridades federales encargadas de la certificación de vacunas aprobaron el miércoles pruebas en humanos por parte del laboratorio alemán BioNTech en colaboración con el laboratorio estadounidense Pfizer.

Estos ensayos clínicos serán en un primer momento llevados a cabo con 200 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años. Según el Instituto Paul Ehrlich (IPE), el objetivo es “determinar la tolerancia general de la vacuna puesta a prueba y su capacidad para dar una respuesta inmunitaria contra el agente patógeno”. Los primeros datos podrían estar disponibles “a finales de junio o principios de julio”, añadió.

También comenzó el reclutamiento de voluntarios en el Reino Unido, en el marco de un proyecto dirigido por la Universidad de Oxford. En la primera fase este ensayo implica a 510 voluntarios de entre 18 y 55 años. La mitad de ellos recibirán la nueva vacuna, los demás una vacuna testigo. En paralelo a la investigación se producirá un primer millón de dosis para que, en caso de éxito, la vacuna esté disponible rápidamente.

Otras vacunas se encuentran en la fase preclínica esperando poder comenzar pronto los ensayos en humanos, como una formulación oral desarrollada por el Instituto de Investigación de Galilea en Israel y la que está desarrollando actualmente el Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Sociológicas de España.

A pesar de los esfuerzos de distintos grupos de investigación, desde la OMS estiman que no habría una vacuna disponible hasta dentro de 12 a 18 meses, ya que hay pautas de procedimiento que no se pueden saltear. El viernes el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó una colaboración que reúne a varios países como Francia y Alemania y que persigue acelerar la producción de vacunas y tratamientos y a la vez garantizar un acceso equitativo a ellos. Hasta el momento, no hay ninguna vacuna o tratamiento efectivo contra el coronavirus.