Suman 374 los trabajadores de la salud con coronavirus y crece el reclamo por insumos

por Florencia Ballarino

“La escasez del equipo de protección más básico deja a los médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea en peligro, vulnerables, a medida que atienden a pacientes con Covid-19”. La advertencia de hace tan solo diez días de Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, hoy se torna realidad. En el país suman 374 los trabajadores de la salud con coronavirus: esto significa el 14% de los 2.669 casos confirmados, según el parte matutino difundido ayer por el Ministerio de Salud de la Nación.

De estos 374 casos, el 33% tiene un antecedente de viaje y hubo tres fallecidos notificados como personal de salud: uno en La Rioja, otro en Chaco y otro en Río Negro. “En las conclusiones preliminares de la investigación se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones y la explicación es que el equipo de salud trabaja en distintos sitios”, informó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio.

La viceministra afirmó que en base a la investigación epidemiológica realizada, la principal vía de transmisión dentro del equipo de salud es horizontal, “eso significa que es entre el personal de salud y no el 100% a partir de un paciente confirmado con Covid-19”. Por esa razón, “los trabajadores de salud que presenten alguno de los síntomas incluidos en la definición de caso sospechoso de coronavirus deben quedarse en casa, contactar al sistema de salud y no asistir al trabajo”, solicitó.

Ayer el Ministerio de Salud bonaerense confirmó que hay nueve profesionales de la salud del Hospital Gutiérrez de La Plata con diagnóstico de coronavirus. Los trabajadores “se encuentran bien” y cumpliendo el aislamiento domiciliario. Esto se suma a los veinte casos registrados entre médicos y enfermeros en el Hospital Belgrano de San Martín, donde ayer el personal realizó una asamblea para reclamar por elementos de protección personal y testeos.

También se confirmaron 53 casos de coronavirus de personal de la salud en dos clínicas porteñas. Se trata de 34 médicos y enfermeras del Sanatorio de la Providencia y 19 del Hospital Italiano. Hasta el momento, la provincia que registra más diagnósticos positivos de Covid-19 entre sus profesionales médicos es Chaco. Según el último Boletín Epidemiológico son 105 casos, tras el brote en el Hospital Perrando, el más importante de la zona.

Reclamo. “El virus no entró en su máxima expresión, y con los pocos casos que hay, nos anula dotaciones enteras de personal para la atención”, le dijo a PERFIL Javier Pokoik, secretario gremial y de Organización de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). “Hay muchos casos asintomáticos. La mayoría de nuestros compañeros contagiados no son en la atención de pacientes sospechosos o pacientes con Covid-19, sino pacientes que fueron al hospital o sanatorio por otras patologías”, sostuvo.

“Las medidas de seguridad con las que atendemos a los pacientes son escasas para prevenir el Covid-19. Estamos pidiendo que toda persona que entra a un sanatorio u hospital sea atendida como si tuviera coronavirus. Eso implica que nos den los barbijos de alta seguridad, el camisolín, los guantes y la cobertura facial correspondiente”, reclamó.

Desde la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), también llamaron a garantizar todas las medidas de protección necesarias. “El personal de salud corre una ventaja frente al resto de la población porque estamos habituados (cuando los tenemos) a usar elementos de protección personal, nos hemos formado para evitar contagiarnos, sabemos manipular insumos y estamos formados para asistir siempre a pacientes infectocontagiosos”, explicó Héctor Garín, medico emergentólogo y secretario general de la AMAP. “Pero si no contamos con estos elementos, si se nos obliga a trabajar sin respetar protocolos, si no escuchan nuestros reclamos, nos volvemos absolutamente vulnerables. Los empleadores y el Estado no están cumpliendo con su obligación de proteger a sus trabajadores de salud y en el interior del país el problema se eleva a la enésima potencia, por eso nos enfrentamos a casos tan dramáticos en varias provincias”.

Desde el gobierno nacional admitieron en las últimas horas su preocupación por el aumento del ausentismo del personal de la salud en los distintos centros médicos de todo el país, como así también por el faltante de algunos insumos clave como barbijos quirúrgicos y de alta eficacia. Se trata de un insumo critico a nivel mundial. El Ministerio de Salud llamó a fortalecer el distanciamiento social y las pautas de cuidado para el personal de salud aunque no tengan contacto directo con los pacientes.

Falta de olfato y gusto

A partir del análisis epidemiológico, se modificó la definición de caso sospechoso que incluye la presencia de fiebre (37,5° o más) junto con alguno de los síntomas como tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o la presencia de reducción del sentido del olfato y del gusto acompañado por un antecedente de viaje al exterior en los últimos 14 días; o contacto con casos confirmados de Covid-19 con un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de Covid-19 en Argentina. “También la definición de caso sospechoso aborda aquellas neumonías que sufren los pacientes si no tienen ninguna etiología determinada”, completó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. El funcionario agregó otros criterios como toda persona que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y todo el personal de salud que tenga fiebre o dos o más síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y reducción del olfato y el gusto.