Una tormenta solar impacta hoy con la Tierra: cuáles son las consecuencias

El Sol generó una explosión de energía electromagnética a principios de esta semana que se dirigió hacia la Tierra en forma de tormenta solar. El fenómeno llegó a la atmósfera terrestre ayer por la noche y este jueves 10 de diciembre se podrá apreciar su efecto: una exhibición de auroras boreales en varios puntos del planeta como Canadá y el norte de los Estados Unidos.

Tras varios meses en pausa, el Sol volvió a presentar actividad. Una mancha del astro designada como AR2790 emitió el pasado lunes 7 de diciembre una pequeña llamarada solar, denominada eyección de masa coronal (CME), a través del espacio que apuntó directamente hacia la Tierra.

Como resultado de esa erupción solar, parte de la energía que concentra la estrella llegó hasta la atmósfera terrestre. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió una alerta de tormenta geomagnética, al calcular que la intensidad del fenómeno será de Nivel G3 o "fuerte” para la jornada de este jueves 10 de diciembre.

El organismo indicó que la CME comenzaría a interactuar con el campo magnético de la Tierra el miércoles por la noche. No obstante, se espera que la tormenta electromagnética crezca a un estado mayor este jueves.

Geomagnetic Storm Watches in effect Dec 9 - 11, 2020, due to anticipated CME effects. The CME occurred on December 7th, and was associated with a C7 flare from Region 2790. For the full story visit https://t.co/mzq8JTer8q @NWS pic.twitter.com/EKOKtiyz3e

Una de las consecuencias de esta tormenta solar será posibles interrupciones en las comunicaciones, como errores de posicionamiento GPS e interferencias en la red eléctrica. Pero el efecto más llamativo será la posibilidad de observar auroras boreales en puntos donde por lo general no son visibles.

Según medios estadounidenses, las auroras boreales podrán ser observadas en estados entre Maine y Montana hasta Washington. Normalmente, solo se suelen ver con frecuencia en Alaska.

So there is a lot of buzz about potential #SolarStorm heading our way. The SWPC issued a G3 Geomagnetic Storm Watch for Thursday, Dec 10th. Yellow line on the map shows the furthest southward potential for the #NorthernLights could be observed.https://t.co/peTr0Sbefw#OHwx #PAwx pic.twitter.com/4RMWXcZYTB