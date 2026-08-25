El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 25 de agosto se prevé una jornada estable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, marcando el inicio de un cambio de masa de aire.

Tras varias jornadas consecutivas dominadas por temperaturas severas y ambiente helado, las condiciones en la región metropolitana comenzarán a dar un respiro.

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Aunque las primeras horas mantendrán la sensación fresca habitual de fines de agosto, la tendencia muestra la consolidación de un leve pero sostenido ascenso de las temperaturas. Las probabilidades de precipitaciones se mantienen prácticamente nulas durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Clima en CABA y AMBA: temperaturas y pronóstico para hoy

Para este martes 25 de agosto se aguarda una temperatura mínima de 8°C durante las primeras horas de la mañana y una máxima que rondará los 14°C hacia la tarde.El cielo se presentará con cobertura variable, alternando entre pasajes de nubosidad parcial y momentos con presencia de sol.

Clima martes 25 de agosto

Los vientos predominarán del sector noreste con velocidades moderadas de entre 13 y 22 km/h, favoreciendo el aporte de aire algo más templado. Durante la noche, el valor térmico descenderá hasta estabilizarse cerca de los 12°C, con ambiente fresco pero alejado de los umbrales de frío extremo.

En los municipios del conurbano bonaerense más alejados de la franja costera del Río de la Plata, las marcas matutinas podrían ubicarse un par de grados por debajo de las registradas en CABA.

Alertas meteorológicas este 25 de agosto y el pronóstico para los próximos días

Respecto del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, la mayor parte del territorio argentino y el AMBA se mantienen sin alertas de nivel amarillo o naranja por fenómenos adversos. A nivel nacional, las condiciones generales muestran relativa estabilidad, con núcleos de mal tiempo acotados sobre la franja cordillerana del sur patagónico.

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Para el miércoles 26 de agosto se proyecta una continuidad en la mejora de las marcas térmicas, con máximas que alcanzarán los 15°C y vientos con ráfagas moderadas.

De cara a la segunda mitad de la semana, el termómetro se mantendrá en ascenso progresivo, anticipando valores de hasta 16°C el jueves 27 y viernes 28. Hacia el fin de semana, el ingreso de aire templado consolidará tardes agradables en la zona central del país, pudiendo alcanzar los 18°C durante el sábado 29.