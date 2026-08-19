Qué es el fenómeno de activación dinámica que puede “encender” la falla de San Andrés a miles de kilómetros

En la geofísica moderna existe un proceso real y documentado, capaz de interconectar sismos separados por miles de kilómetros. Se trata del fenómeno de activación dinámica o (dynamic triggering), que actúa como un ‘gatillo’ sobre fracturas geológicas distantes, como la conocida falla de San Andrés, que se encuentra al límite de su capacidad de resistencia.

Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, libera ondas sísmicas que viajan a través del planeta. Al atravesar regiones geológicamente activas, esas ondas pueden modificar durante un breve período las tensiones existentes sobre determinadas fallas. Si una zona ya estaba sometida a una elevada tensión tectónica, ese pequeño cambio puede favorecer movimientos adicionales.

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En un estudio realizado sobre el tramo Parkfield-Cholame, una zona de transición clave en el centro de California, los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) observaron un episodio de temblor profundo después del paso de ondas sísmicas procedentes de otro sismo.

Falla de San Andrés

Desde el USGS explicaron que el fenómeno de activación dinámica se registró en territorios que ya son sísmicamente activos, incluidas regiones volcánicas y geotérmicas.

La falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros por California, representa el límite transformante entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana. Mientras que algunos segmentos se deslizan de forma suave y continua (creep), la sección sur, cercana a Los Ángeles y el Salton Sea, lleva más de 160 años “bloqueada” sin liberar tensión de gran magnitud.

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Investigaciones recientes advierten sobre el nivel de estrés acumulado en la región. Respecto a este estado de vulnerabilidad. La científica del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái (HIGP), Lilian Burkhard, señaló: “Nuestros hallazgos sugieren que el potencial para algo más complejo que la ruptura de una sola falla es real y está creciendo”.

¿Un terremoto registrado en una región distante puede “encender” la falla de San Andrés?

La activación dinámica demuestra que una falla puede responder a ondas producidas por un terremoto remoto, pero los grandes movimientos telúricos requieren condiciones tectónicas mucho más específicas.

Terremotos de gran magnitud

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En otras palabras, un temblor que se produzca en América Latina, Asia o cualquier otra región puede enviar ondas sísmicas hasta California, pero eso no implica que vaya a liberar de repente toda la tensión acumulada en la falla de San Andrés.

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