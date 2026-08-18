Quintela sobre Llaryora: "Es importante que él se sume a este proceso de unidad"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, invitó a su par de Córdoba, Martín Llaryora, a sumarse al Partido Justicialista de cara a las elecciones 2027.
“Yo en términos personales tengo muy buena relación con Llaryora, con Schiaretti más aún todavía. Hace mucho tiempo que nos conocemos y siempre tuvo un comportamiento y una conducta para con La Rioja muy reconocida de parte nuestra”, explicó en declaraciones a Alfil AM.
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“Es importante que él se sume”
“Yo tengo un afecto muy grande por Juancito Schiaretti. Con Martín creo que es importante que él se sume a este proceso de unidad para que podamos entre todos juntos, cada uno con su mirada, pero todos tenemos que tener un objetivo común, que es recuperar la Argentina para los argentinos”, aseguró en diálogo con Yanina Passero.
“No hay que tener miedo de poder juntarse con los compañeros, aún con aquellos con lo que podamos estar distantes. Porque con los compañeros hay que sentarse”, insistió Quintela.
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“Hay que dejar las diferencias de lado”
“Por ahí muchas veces no hacemos asco de sentarnos con gente que piensa totalmente distinto, que actúa en contra de los intereses que nosotros representamos, y muchas veces ponemos muchas condiciones para reunirnos con algunos compañeros”, afirmó el mandatario riojano.
Además señaló que “hay que dejar las diferencias de lado y buscar síntesis para representar nuestra posición".
“Eso hay que dejarlo de lado, reunirnos, plantear las cosas que nosotros visualizamos, poner todo sobre la mesa y empezar a buscar síntesis, síntesis de lo que tenemos que representar, que es lo que estamos trabajando ahora”, concluyó Quintela.
El gobernador de La Rioja es uno de los que aparece como armador e impulsor de la unidad del peronismo entre gobernadores y otros referentes partidarios.