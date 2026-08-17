Ocho series y películas imperdibles del destacado actor José Coronado en Netflix

Las series y películas de José Coronado en las plataformas audiovisuales radica en la solidez de sus actuaciones. La figura en ascenso, con una trayectoria respaldada por un premio Goya, se ha consolidado como un garantía de calidad en el género del suspenso. Su presencia en el catálogo de Netflix ofrece una amplia variedad de opciones para maratonear, desde miniseries atrapantes hasta filmes de alta tensión psicológica.

Del agente decorativo a fines de los' 80 al abuelo justiciero de “Entrevías”, la amplia galería de personajes que lo volvieron internacional.“Vivir sin permiso”, “El inocente” y “La chica de nieve” conviven con “La familia perfecta”, su comedia más insólita.

La película "Los Creyentes" protagonizada por José Coronado lleva 13 millones de reproducciones en Netflix

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Además, se destaca su último trabajo que acrecentó su reconocimiento internacional, “Los creyentes”, un filme inquietante marcó un hito y se convirtió en el título más visto a nivel global tras acumular más de 13 de millones de reproducciones en sus primeras semanas en Netflix.

José Coronado

Con una presencia magnética y una versatilidad que le permite transitar desde el thriller policial hasta la comedia dramática. El intérprete español es actualmente el protagonista indiscutido de los grandes éxitos del streaming en el universo hispanohablante.

1. Entrevías (Serie)

- Género: Thriller dramático / Policial

- Temporadas: 4 temporadas

- Reparto: José Coronado, Luis Zahera, Felipe Londoño, Nona Sobo

En esta aclamada producción, Coronado interpreta a Tirso Abantos, un exmilitar condecorado en la guerra de Bosnia que administra una ferretería en un barrio conflictivo de Madrid. Su rutina cambia drásticamente cuando debe proteger a su nieta de las redes del narcotráfico local. Entrevías se convirtió en un fenómeno internacional dentro de Netflix gracias a su ritmo vertiginoso y a la química de su elenco.

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2. Vivir sin permiso (Serie)

- Género: Drama / Crimen / Narco-drama

-Temporadas: 2 temporadas

-Reparto: José Coronado, Álex González, Claudia Traisac, Leonor Watling

Coronado da vida a Nemesio "Nemo" Bandeira, un poderoso empresario gallego que construyó su imperio bajo la sombra del narcotráfico. Tras ser diagnosticado con Alzheimer, Nemo debe planificar su sucesión mientras oculta su enfermedad y contiene las traiciones de su propio entorno. Una actuación magistral que demuestra la capacidad del actor para encarnar personajes llenos de matices y autoridad moral ambigua.

3. El inocente (Miniserie)

- Género: Thriller psicológico / Suspenso

- Temporadas: 1 (Miniserie de 8 episodios)

- Reparto: Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, José Coronado

Jose Coronado y sus destacadas actuaciones en Netflix

Basada en la novela de Harlan Coben y dirigida por Oriol Paulo, esta miniserie teje una red de secretos y chantajes. José Coronado interpreta a Teo Aguilar, un inspector de policía con un pasado oscuro que investiga un caso que parece conectar con la vida de un hombre que intenta rehacer su futuro tras una muerte accidental. Un juego de giros e intriga incesante ideal para fanáticos del misterio.

4. La chica de nieve (Serie)

- Género: Thriller / Policial / Crimen

- Temporadas: 2 temporadas

- Reparto: Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa

Adaptación del famoso bestseller de Javier Castillo. La trama arranca durante la cabalgata de los Reyes Magos en Málaga, cuando una niña desaparece entre la multitud. Coronado encarna a Eduardo, un experimentado periodista de investigación que guía a la joven periodista Miren (Milena Smit) en una implacable búsqueda para descubrir la verdad.

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5. Los creyentes (Película)

- Género: Thriller psicológico / Drama familiar

- Duración: 107 minutos

- Reparto: José Coronado, Stéphanie Magnin, Alberto Olmo, Fanny Gautier

José Coronando en Los creyentes

Una de las incorporaciones cinematográficas más destacadas al catálogo de la plataforma. La historia sigue a Ruth, quien regresa a su hogar familiar tras la muerte de su madre. Allí se reencuentra con su padre, Martín (José Coronado), un hombre cuya conducta huraña y paranoia con teorías conspirativas la llevan a sospechar que él oculta la verdad detrás del fallecimiento. Un tenso relato de desconfianza intrafamiliar que escaló rápidamente a lo más visto del streaming.

6. Legado (Serie)

- Género: Drama de poder / Thriller corporativo

- Temporadas: 1 temporada

- Reparto: José Coronado, Belén Cuesta, Diego Martín

En este tenso drama familiar y corporativo, el actor personifica a Federico Seligman, un influyente patriarca que se retira de sus empresas de comunicación tras atravesar una enfermedad. Al regresar y descubrir el rumbo que sus hijos le han dado al negocio, hará todo lo posible por recuperar el control, desatando una encarnizada guerra por la sucesión y el poder.

7. La familia perfecta (Película)

- Género: Comedia / Drama

- Duración: 106 minutos

- Reparto: Belén Rueda, José Coronado, Gonzalo de Castro, Pepa Aniorte

Cambiando radicalmente de registro hacia la comedia, Coronado acompaña a Belén Rueda en esta disparatada cinta. La trama expone el choque cultural entre dos familias de estratos sociales completamente opuestos que deben unirse ante la inminente boda de sus hijos. José Coronado interpreta a Miguel, el padre de la novia: un tipo relajado, de barrio y desenfadado que descoloca la estructurada vida de los suegros burgueses.

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8. Tu hijo (Película)

- Género: Drama / Thriller de venganza

- Duración: 103 minutos

- Reparto: José Coronado, Ana Wagener, Pol Monen, Ester Expósito

En este desgarrador drama dirigido por Miguel Ángel Vivas, Coronado interpreta a Jaime Jiménez, un cirujano cuya vida se desmorona cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo tras sufrir una brutal paliza a la salida de una discoteca. Ante la pasividad de la justicia, el padre inicia su propio camino de indagación y venganza, en una interpretación llena de contención y desesperación.

PM