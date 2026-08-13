Tormentas en Argentina: aseguran que El Niño se intensifica y anticipan un récord de temperatura en primavera

Un escenario climático complejo se perfila para los próximos meses en el territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y centros internacionales como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) confirmaron la intensificación acelerada del fenómeno de El Niño. Los especialistas anticipan una primavera 2026 marcada por temperaturas récord en Argentina y una mayor frecuencia de tormentas severas en diversas regiones.

La probabilidad de que el fenómeno climático se mantenga activo superando picos extremos roza el 100% para el trimestre primaveral, encendiendo las alarmas operativas en los sectores productivo, urbano y de emergencia.

El fenómeno El Niño se extenderá hasta el comienzo del otoño 2027: el factor determinante que definirá su impacto en Argentina

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El especialista en agroclimatología en Argentina y el Cono Sur, Eduardo.M. Sierra precisó que “el fenómeno de El Niño todavía avanza de manera gradual pero constante. Sus efectos se harán sentir con mayor fuerza a partir de la primavera y tendrán su máxima expresión hacia el verano, con un escenario de lluvias muy abundantes en el centro y este de la Argentina, aumentando los riesgos de anegamientos y crecidas de los ríos”.

Tormentas en Argentina: aseguran que El Niño traerá mayor frecuencia de tormentas severas

Cuáles serán las provincias más afectadas por El Niño y presentan riesgo de tormentas severas

En la Argentina las consecuencias varían según la región geográfica. El mapa de riesgos identificó zonas críticas donde se concentrará el mayor volumen de agua acumulada y donde la temperatura máxima podría romper marcas registradas.

-Norte del Litoral y Mesopotamia (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco): Máximo riesgo de tormentas torrenciales, ráfagas severas y crecida de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

- Región Pampeana y Provincia de Buenos Aires: Precipitaciones por encima de la media histórica con alta probabilidad de episodios aislados de caída de granizo y anegamientos urbanos y rurales.

La temperatura récord en el Pacífico alertó a los especialistas por el impacto del "Súper El Niño" en Argentina

- Cuyo y Patagonia Norte: Temperaturas máximas inusualmente elevadas para el comienzo del ciclo primaveral, alternadas con entradas de frentes inestables desde la cordillera.

El informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional señala que los cambios previstos en el régimen de lluvias y temperaturas están directamente vinculados con el calentamiento del Pacífico ecuatorial, asociado a la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El Niño Oscilación Sur

La NOAA elevó la escala de medición a 8 °C ante la inminente llegada de un Súper El Niño de intensidad muy fuerte

Desde el SMN afirman que la señal del fenómeno se intensifica para la primavera, favoreciendo una mayor frecuencia de eventos de precipitaciones superiores a los valores normales

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN. Ante el aumento previsto de tormentas de rápida formación, se aconseja limpiar desagües urbanos, evitar el tránsito por zonas inundables durante los alertas naranjas o rojos, y monitorear de cerca las actualizaciones relativas al pronóstico estacional de cara al inicio de la primavera.

PM