El Niño en Argentina: prevén lluvias para los próximos 90 días y monitorean 30 localidades vulnerables en Corrientes

La activación del fenómeno meteorológico El Niño encendió las alertas en el sistema de emergencias de Corrientes ante los pronósticos que prevén un volumen de precipitaciones por encima de las marcas históricas durante el próximo trimestre. El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, confirmó que el organismo mantiene un monitoreo constante y articula tareas de prevención en al menos 30 municipios identificados como puntos de alta vulnerabilidad.

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La declaración oficial del evento climático coincide con la reciente ocurrencia de tormentas acompañadas de granizo y ráfagas de viento en distintos sectores del territorio provincial. "Es parte de este proceso del fenómeno de El Niño que ya está por supuesto declarado y afectando nuestra región", explicó el funcionario.

Aunque para el fin de semana se esperan lluvias moderadas focalizadas en el norte correntino, la preocupación central de los equipos técnicos radica en la tendencia acumulativa para los próximos 90 días.

Respecto al comportamiento de los cursos fluviales, el río Uruguay permanece en fase de descenso, mientras que el río Paraná presenta una altura media alta para la estación invernal.

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Zonas prioritarias y coordinación con los municipios

Frente a la perspectiva climática, el Comité de Emergencia (COE), Defensa Civil y los ministerios provinciales intensificaron las mesas de asistencia técnica y planificación de obras hídricas junto a las gestiones locales.

"Entendemos que podemos llegar a tener algunos inconvenientes a futuro seguramente por lluvias por encima de lo normal", advirtió Bruno Lovinson. En ese marco, precisó que se sostiene una red de alerta temprana en tiempo real con los intendentes de las localidades expuestas.

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Entre las 30 comunas catalogadas en mapa de riesgo prioritario se destacan los municipios asentados sobre la cuenca del río Santa Lucía y la zona centro-sur —como San Luis del Palmar, Santa Lucía, San Roque, Perugorría y Paso Tala—, así como las poblaciones ribereñas dispuestas sobre los márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, y aquellos parajes rurales expuestos al aislamiento por anegamiento de rutas y caminos vecinales.