Plus de Refuerzo en Corrientes: confirman el cronograma de pago de $100 mil

El Gobierno provincial ratificó el inicio del cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente a agosto de 2026. La medida alcanza a la totalidad de los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública de Corrientes, quienes percibirán una suma fija de $100 mil.

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Este beneficio integra el esquema de remuneración mensual dispuesto por el Ejecutivo correntino, complementando al Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) y a la liquidación del haber mensual.

Según se detalló de forma oficial, el esquema de acreditación se organizó en cinco jornadas operativas, liquidando dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por día hábil.

Cronograma detallado por terminación de DNI

Las fechas de pago dispuestas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas se ejecutarán de la siguiente manera:

Viernes 14: DNI terminados en 0 y 1 .

Martes 18: DNI terminados en 2 y 3 (disponible por homebanking y cajeros automáticos del Banco de Corrientes desde el sábado 15).

Miércoles 19: DNI terminados en 4 y 5 .

Jueves 20: DNI terminados en 6 y 7 .

Viernes 21: DNI terminados en 8 y 9.

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Operatividad durante el fin de semana largo

Desde la cartera económica provincial recordaron que el lunes 17 de agosto no habrá atención por ventanilla en las entidades bancarias al tratarse de un feriado nacional por la conmemoración del aniversario del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín.

No obstante, los estatales cuyos documentos finalicen en 2 y 3 tendrán los fondos acreditados en sus cajas de ahorro a partir del sábado 15 de agosto, pudiendo realizar extracciones en la red de cajeros automáticos habilitados o utilizar los canales de banca electrónica del Banco de Corrientes SA.