“No me conviene ella”: el escrito de Julián Álvarez que su familia incorporó a la causa

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una herida de arma blanca en el cuello en Resistencia, Chaco, incorporó nuevos elementos que podrían aportar información sobre la relación que mantenía con Victoria Luz Cantero, su pareja y única detenida por el homicidio.

Este miércoles, Noelia, hermana de Álvarez Guardia, amplió su declaración testimonial y entregó a los investigadores una serie de objetos que, según la familia, habían sido encontrados dentro de la camioneta de la víctima.

Entre ellos sobresale una anotación manuscrita de carácter íntimo, fechada en abril de 2025, en la que quien escribió el texto describió un cuadro de ansiedad y realizó una evaluación negativa de su relación de pareja. La familia sostiene que la letra pertenece a Julián, aunque ese punto todavía no fue acreditado judicialmente y deberá ser sometido a una pericia caligráfica.

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“Me levanté con ansiedad”

El manuscrito aparece en una hoja de agenda correspondiente al 7 de abril de 2025. Allí puede leerse:

“Hoy me levanté con ansiedad, depresión por la situación que estoy pasando. Me va a doler en el pecho lo incierto, también de no saber qué va a pasar. Me pongo a hacer un balance y no me conviene ella, pero bueno, el corazón es así”.

Luego continúa: “Voy a intentar no hablarle, pero mi realidad es que me estoy (ilegible) de todo”.

La frase “no me conviene ella” es uno de los pasajes que la querella considera relevantes, ya que, si se confirma que efectivamente fue escrito por Álvarez Guardia, permitiría incorporar al expediente un registro personal sobre cómo atravesaba el vínculo con Cantero más de un año antes del crimen.

De todos modos, su eventual valor probatorio deberá ser determinado por la Fiscalía y posteriormente confrontado con el resto de las evidencias de la causa.

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La posible indicación de un psicólogo

La familia explicó además que la existencia de esas anotaciones podría estar relacionada con una recomendación que Álvarez Guardia habría recibido de su psicólogo.

Según esa versión, el profesional le habría sugerido que pusiera por escrito sus emociones y aquello que atravesaba como una manera de exteriorizar su estado anímico. Ese dato tampoco fue corroborado todavía dentro del expediente.

Para la querella, el primer paso será precisamente determinar mediante una pericia caligráfica si el manuscrito fue realizado por la víctima. Solo después podrá analizarse qué relevancia tiene dentro de la reconstrucción de la relación.

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También apareció un mensaje de amor

Los nuevos elementos no muestran, sin embargo, una única dimensión del vínculo.Dentro de la camioneta también fue encontrada otra anotación de contenido afectivo, en la que puede leerse:

“Te amo inmensamente. Sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. Feliz cumple”.

La presencia de ambos escritos, uno en el que aparece una fuerte angustia vinculada con la pareja y otro de tono amoroso, suma elementos que deberán ser analizados con cautela para intentar reconstruir una relación que, de acuerdo con distintos testimonios incorporados a la causa, atravesaba conflictos y reconciliaciones.

Las entradas de cine de la última noche

Noelia también entregó dos tickets de Cinemacenter Resistencia correspondientes al 1 de agosto de 2026, pocas horas antes de la muerte del joven. Las entradas corresponden a una función prevista para las 21.30, en la Sala 3, con las butacas M-12 y M-13.

Según la familia, esos boletos pertenecen a la salida que Álvarez Guardia y Cantero realizaron juntos durante la noche del sábado, antes de regresar y de que se desencadenaran los acontecimientos que terminaron con la muerte del joven durante la mañana siguiente.

Aunque las entradas por sí mismas no permiten establecer qué ocurrió después, pueden contribuir a fijar horarios y movimientos dentro de la reconstrucción de las últimas horas de la pareja.

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Una causa que intenta reconstruir la relación

Álvarez Guardia murió el 2 de agosto después de sufrir una herida de arma blanca en el cuello dentro de una vivienda de Resistencia. Por el hecho permanece detenida Victoria Luz Cantero, de 25 años, imputada por homicidio agravado por el vínculo.

El expediente reúne actualmente testimonios de familiares, informes médicos, pericias, registros de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y otros elementos destinados a establecer la secuencia precisa que precedió a la muerte.

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En los últimos días también declararon personas del entorno de la pareja y profesionales que intervinieron después del episodio. Paralelamente, la defensa de Cantero anticipó que buscará introducir elementos que, según sostiene, permitirían mostrar una dinámica de la relación diferente de la reconstrucción planteada hasta ahora.

En ese escenario, los documentos aportados por la hermana de Julián abren una nueva línea: qué pensaba y cómo se sentía la propia víctima respecto de la relación.