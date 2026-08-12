Crimen de Julián Álvarez: investigan el faltante de hasta US$180 mil y joyas de su casa

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en su vivienda de Resistencia, Chaco, sumó un nuevo elemento que podría abrir otra línea dentro del expediente: familiares de la víctima denunciaron el faltante de una importante suma de dólares y piezas de oro que estaban guardadas en su dormitorio.

El dato aparece en declaraciones incorporadas a la causa que tramita ante la Fiscalía de Investigación Penal N°2 y que tiene detenida a Victoria Luz Cantero, pareja de Álvarez Guardia, imputada por homicidio agravado por el vínculo. Por el momento, no existe una resolución judicial que determine que el dinero haya sido robado ni quién pudo haberlo retirado.

De acuerdo con los testimonios familiares, Julián guardaba el efectivo dentro de una caja roja ubicada en un placard de algarrobo de su habitación. El dinero, según dijeron ante los investigadores, estaba destinado a la compra de una propiedad.

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Una caja movida y el dinero que ya no estaba

Una de las hermanas de la víctima, Leticia Yamila Gómez Guardia, declaró que su madre le informó sobre la existencia de la caja pocas horas después del homicidio. Según su testimonio, cuando revisaron el dormitorio detectaron que el recipiente “se encontraba movido fuera de su lugar” y presentaba signos de haber sido manipulado.

Dentro ya no estaba el dinero que, según la familia, Álvarez Guardia había ahorrado. La testigo habló de una cifra ubicada entre US$180.000 y US$200.000.

Otra declaración incorporada al expediente ya había advertido sobre el mismo punto. Noelia Alejandra Gómez Guardia, también hermana de Julián, pidió dejar asentado ante la Policía que su madre había detectado un faltante dentro de una caja roja ubicada en el dormitorio.

La primera acta contenía una imprecisión en la transcripción de la cifra, pero posteriores manifestaciones familiares situaron el monto presuntamente faltante en torno a los US$180.000. La familia aseguró además que no estaban dos cadenas gruesas de oro con sus respectivos dijes.

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El dormitorio también habría sido revisado

Leticia Gómez Guardia agregó otro detalle ante los investigadores. Según declaró, el colchón estaba manipulado y había ropa revuelta en su base, una situación que, desde la perspectiva de la familia, podría indicar que alguien buscó la caja donde se encontraba el dinero. Ese escenario será uno de los aspectos que deberá ser contrastado con las constataciones realizadas por los investigadores en la escena.

Existe además otro elemento incorporado a las actuaciones: cuando se realizó la inspección de la vivienda después del crimen, los efectivos encontraron la billetera de Álvarez Guardia, pero en su interior había únicamente su Documento Nacional de Identidad.

La querella que representa a la familia comenzó a analizar esa parte del expediente y evalúa solicitar nuevas medidas de prueba para determinar si efectivamente existió el faltante, cuál era la cantidad de dinero que había en la vivienda y qué pudo ocurrir con esos bienes.

En su declaración, una de las hermanas también vinculó el supuesto faltante con episodios anteriores que atribuyó a Cantero. La mujer sostuvo que Julián le había contado que su pareja le había sustraído dinero en otras oportunidades, y mencionó dos cifras: $1 millón y $5 millones.

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Se trata, sin embargo, de una afirmación testimonial de un familiar de la víctima. Hasta el momento no existe una determinación judicial que permita establecer que Cantero haya retirado el dinero que ahora la familia dice que falta de la vivienda.

Las cámaras, una pieza central del expediente

En paralelo a esta nueva línea, los investigadores avanzan con un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad vinculadas al caso. Las grabaciones podrían permitir establecer quiénes estuvieron en las inmediaciones de la vivienda durante las horas críticas, reconstruir desplazamientos y contrastar esas imágenes con las distintas declaraciones incorporadas al expediente.

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Álvarez Guardia murió después de sufrir una herida de arma blanca en el cuello dentro de su casa del barrio 100 Viviendas de Resistencia. Cantero fue detenida y quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo, una figura que prevé la pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.

La defensa de la joven sostiene que todavía existen elementos que no fueron conocidos públicamente y anticipó que buscará discutir la reconstrucción inicial del hecho.