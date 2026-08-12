"Ustedes son empleados nuestros": el cruce entre Virginia Gallardo y la directora del Coro de Niños

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un tenso cruce entre la legisladora nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, y la directora del Coro Nacional de Niños, María Isabel Sanz. El debate expuso visiones contrapuestas sobre el valor de los organismos culturales, el rol de la formación artística y la participación de menores de edad en discusiones legislativas.

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La polémica se dio en el marco del rechazo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que oficializó el cierre del cuerpo coral infantil creado hace 59 años y su posterior reemplazo por un programa de formación artística.

Formación individual frente al rol de las instituciones

Durante su intervención, la diputada Virginia Gallardo reconoció el talento de los integrantes del coro, pero criticó a las autoridades por permitir su presencia en el recinto. En su argumento, la legisladora correntina le restó centralidad a la estructura estatal e instó a los jóvenes a enfocar sus carreras en el mérito y la preparación personal por encima del espacio físico.

"Lo único que te da la posibilidad de vivir de lo que aman es la formación, es estudiar y prepararse para ser quienes sueñan ser el día de mañana", sostuvo Gallardo, quien defendió el cierre impuesto por el presidente Javier Milei.

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Para ejemplificar su postura, la representante de LLA citó el caso de un tenor del Teatro Colón que se formó de manera independiente, y concluyó: "Este es el principio de todo, chicos. Busquen sus sueños, vayan por lo que quieren ser más allá del lugar físico que les corresponda".

La defensa del organismo cultural y el rol de los representantes

Ante las críticas de la legisladora, la directora del ensamble, María Isabel Sanz, rechazó que haya existido una manipulación política de los alumnos y aseguró que la presencia de los menores respondió a una iniciativa propia para visibilizar el reclamo ante la quita de presupuesto.

"Los chicos vinieron porque sabían que iba a haber una presentación en Diputados y ellos se organizan para venir porque quieren estar. Quieren que los vean, quieren que los escuchen y que sepan que este tipo de calidad es la que se está cerrando", replicó la docente.

Asimismo, Sanz remarcó que el reclamo excede a la camada actual de coreutas y apunta a la conservación del patrimonio cultural: "El Coro Nacional de Niños es una institución cultural, no es solo el espacio para estos chicos, es una institución que debería perdurar".

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Finalmente, la directora cuestionó el rol de la Cámara baja: "Ustedes son empleados nuestros también que pagamos con nuestros impuestos y tienen que oír lo que les decimos".

El decreto de disolución y la nueva reglamentación

El choque en la comisión se produjo tras la publicación de la resolución de la Secretaría de Cultura que reglamentó el Programa de Formación Artística, esquema con el que el Gobierno nacional sustituyó al histórico organismo creado en 1967.

La medida complementa el decreto impulsado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que puso fin a la figura institucional del coro bajo el argumento de adecuar los instrumentos de gestión del área cultural.