Créditos hipotecarios UVA del Banco de Corrientes: plazos de hasta 20 años y financiación al 100%

Con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia y acompañar el desarrollo habitacional en la provincia, el Banco de Corrientes fortaleció la difusión de su línea de Créditos Hipotecarios UVA. La herramienta financiera está orientada tanto a la adquisición de inmuebles como a la ejecución de obras de ampliación o compra de lotes.

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La propuesta abarca diferentes alternativas de financiamiento adaptadas a las necesidades de los solicitantes, con plazos de devolución que se extienden hasta los 20 años y cobertura sobre el valor total del proyecto en líneas específicas. Asimismo, desde la institución confirmaron que todos los destinos cuentan con una tasa de interés diferencial para aquellos usuarios que perciben sus sueldos en la entidad financiera provincial.

Las opciones de financiamiento y sus plazos

El esquema de Créditos Hipotecarios UVA desplegado por la banca pública provincial contempla distintos tramos según el objetivo habitacional del solicitante:

Compra de vivienda (primera o adicional) y construcción: Mantiene un margen de financiación de hasta el 75% del valor total de la propiedad o del proyecto, con un plazo máximo de devolución fijado en 20 años.

Ampliación o refacción: Ofrece una cobertura de hasta el 100% de la obra presupuestada, con plazos de cancelación de hasta 10 años.

Adquisición de terrenos: Permite financiar hasta el 75% del valor del lote, con un período de amortización de hasta 10 años.

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Desde el Banco de Corrientes informaron que los interesados en iniciar la gestión o consultar los requisitos específicos de ponderación crediticia pueden recibir asesoramiento personalizado a través de su oficial de cuentas, en la red de sucursales o mediante el sitio web oficial de la institución.