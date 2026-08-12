Gobernadores del Norte Grande: Santilli aseguró que "casi el 90%" de los reclamos provinciales están resueltos

En el marco de la cumbre de gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas, Misiones, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, mantuvo un encuentro de trabajo con los mandatarios de las diez provincias de la región y aseguró que "casi el 90%" de las demandas provinciales ya se encuentran encauzadas o resueltas a través de agendas bilaterales.

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Del encuentro participaron el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el anfitrión Hugo Passalacqua (Misiones), junto a Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Uno de los puntos centrales abordados fue el plan de infraestructura vial. Al respecto, Diego Santilli anunció la preadjudicación de concesiones viales sobre más de 9.000 kilómetros —el 70% de la red nacional— y detalló que se están adjudicando los 3.500 kilómetros restantes, con previsión de inicio de obras entre fines de agosto y principios de septiembre.

Obras para Corrientes y tarifas para zonas cálidas

En el desglose de los proyectos de conectividad, el funcionario nacional ponderó los acuerdos específicos alcanzados con las distintas jurisdicciones. En el caso de Corrientes, ratificó la reanudación y ejecución de la obra de la autovía sobre la Ruta Nacional 12 en el acceso a la capital provincial, un reclamo histórico del Gobierno correntino.

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Asimismo, al ser consultado sobre el costo de los servicios públicos en el norte argentino, el jefe de Ministros confirmó que el Ejecutivo nacional analiza esquemas de alivio tarifario junto a las administraciones provinciales: "Estamos discutiendo el tema de zonas cálidas, lo estamos trabajando con los gobernadores", afirmó.

Indicadores económicos y proyección regional

Durante el diálogo con la prensa, el funcionario defendió el rumbo macroeconómico y encuadró el momento actual como un proceso de transformación estructural. "Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que los fortalece", sostuvo.

En esa línea, contrapuso los datos sociales recibidos en 2023 con los registros actuales del 42% de pobreza y 6% de indigencia, señalando que el impacto de la recuperación comenzará a consolidarse en el interior del país.

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Para ejemplificar el dinamismo productivo del Nea, destacó los récords de exportación de yerba mate en Misiones y la construcción de una planta industrial en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, la cual generará 70 puestos de trabajo directos.