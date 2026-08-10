Cachanosky al Gobierno: "Están un poco desubicados y no teniendo empatía con la gente que la está pasando mal"

El economista Roberto Cachanosky cuestionó al gobierno del presidente Javier Milei al asegurar que están “un poco desubicados y no teniendo cierta empatía con la gente que la está pasando mal”.

“Tanto Milei como Caputo, el ministro de Economía, dijeron que el tema de la mora de las personas que no están pagando la tarjeta de crédito o que no están pagando préstamos personales es un problema entre particulares”, recordó en un video publicado en sus redes sociales.

“Parece que ellos no tienen ningún problema”

Y luego agregó: “Eso es cierto que es un problema entre particulares, y Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, también dijo ´abríguense más si tienen frío, y no gasten tanto gas´.

“Parece que ellos no tienen ningún problema para vivir pero la verdad es que no es tan fácil que una familia pueda bajar el gasto tan rápidamente cuando le cae el ingreso como cae el ingreso real en la Argentina”, explicó Cachanosky.

“Por ejemplo, el colegio de los chicos, uno no cambia tan rápidamente a su hijo, si va a un colegio parroquial, medio o alto o lo que sea, no lo cambia tan fácil, lleva un tiempo”, graficó.

Y después continuó con más ejemplos: “Cómo hace para bajar el alquiler, si le está subiendo. Se tiene que mudar. Eso lleva tiempo, hay que tener la plata para mudarse, etc”.

“Con las expensas pasa lo mismo, con la luz, el gas, el agua que viene cada vez más cara también pasa lo mismo. ¿Qué quiere que no tome agua o que no se bañe la gente?”, se preguntó con ironía.

“Si la familia tiene un auto, tiene que pagar el seguro del auto. Puede bajar el costo del seguro pero tampoco lo puede llevar a cero, además se va actualizando todo el tiempo”, volvió a ejemplificar.

“El transporte público, otro de los factores. La gente que viaja en colectivo para ir a trabajar, o en subte. ¿Qué quiere? ¿Que vaya caminando a trabajar? ¿Que tenga niveles de consumo infrahumano?”, insistió el analista económico

Además consideró que “es cierto todos tenemos que bajar nuestros gastos y la plata no alcanza pero tampoco que se vengan hacer los fenómenos que la gente está dilapidando la plata, entonces por eso se endeuda y después no puede pagar la cuota”.

“Me parece que están un poco desubicados y no teniendo cierta empatía con la gente que la está pasando mal”, concluyó Cachanosky.