Jorge Gorini, el juez del caso Vialidad, declaró que Cristina Kirchner está pagando las consecuencias de cometer "un delito comprobado"

El juez Jorge Gorini, que participó de casos célebres como la tragedia de Once, LAPA y Skanska, reconoció que la sentencia contra Cristina Kirchner, en la causa Vialidad, marcó “un punto de inflexión” en el Poder Judicial al ser uno de los hechos más importantes de corrupción que han sido tratados en nuestro país, señalando que la expresidenta está pagando las consecuencias de "cometer un delito probado".

En una extensa entrevista que le concedió a Clarín, el magistrado comenzó hablando de este caso, remarcando que se respetó “el debido proceso”, para luego contestar a las críticas de sectores que afirman que “no se respetaron las garantías constitucionales”.

Gorini respondió que, la “mayoría de las personas” que dicen eso sobre la causa Vialidad, “no son personas que hayan presenciado el debate. No vi a nadie presenciando una sola audiencia de juicio. Probablemente tampoco hayan leído el expediente. Así que relativizo ese tipo de opiniones porque no proviene de nadie que haya estado presente”.

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Juez Jorge Gorini

El reclamo de Cristina Kirchner ante la ONU

Consultado por Clarín sobre el reclamo de Cristina Kirchner por su condena ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el juez señaló que “si lo que se está pretendiendo es, a través de este recurso, modificar la inhabilitación especial perpetua que se dictó, te aclaro que esta inhabilitación está prevista por la ley, no es capricho de los jueces”.

Para luego explicar un detalle técnico: “Entiendo que cualquier planteo que cuestione la constitucionalidad o no de una inhabilitación especial perpetua, prevista en la ley, tuvo que haber sido planteada dentro del expediente y ante los tribunales superiores, pero no hubo de parte de ninguna de las defensas, ni de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionamientos a la constitucionalidad de la inhabilitación especial perpetua prevista por la ley”.

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Para el magistrado, la conclusión es simple: “De modo tal que, acudir a un tribunal internacional o a una instancia internacional requiere siempre como presupuesto común haber agotado los procedimientos de derecho interno y acá nunca se planteó”.

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Cómo podría Cristina Kirchner librarse de su condena

En ese contexto, el magistrado le dijo a Clarín: “que la única solución viable que hay dentro del esquema jurídico es que el Congreso sancione una ley que derogue la actual, que suprima la inhabilitación especial perpetua, que implicaría reformar el Código Penal, y en función de esto, introducir un recurso de revisión en los tribunales argentinos para que se revise la sentencia en función de la ley penal más benigna. Pero esto no ocurrió”.

Cuando la periodista le consultó por la denuncia de “machismo estructural” que lanzó la expresidenta contra los jueces que la condenaron, el magistrado respondió: “Los múltiples condenados en esta causa son todos hombres. Cuando se dice que la condición de mujer hubiera sido algún factor que incidió en la decisión, es absolutamente falso, no es correcto”.

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Frente a la pregunta si Cristina Kirchner sufre proscripción, el juez aclaró que “no está técnicamente proscripta”, y agregó: “Está sufriendo las consecuencias derivadas por la comisión de un delito comprobado y previsto por la ley”.

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento

La importancia de la causa Vialidad para la justicia argentina

Ante la pregunta de la periodista de Clarín sobre que significa la causa Vialidad para la justicia argentina, el magistrado respondió que se trata de un "punto de inflexión importante dentro de un compromiso del Poder Judicial en llevar adelante una política de Estado contra la corrupción”.

Gorini explicó las razones de su razonamiento: “Lo considero un éxito del Poder Judicial, primero haber realizado el juicio, haberlo concluido, finalmente que se hayan preservado la totalidad de las garantías y que se haya asegurado todas las instancias de revisión previstas por la ley argentina”.

Sin embargo, aunque reconoció que el caso Vialidad es uno de los más importantes que llevó adelante en su carrera como juez, remarcó que viene de una trayectoria “que incluye un montón de otros juicios que han sido muy importantes" y citó "la tragedia ferroviaria de Once, el encubrimiento del atentado a AMIA, la tragedia de LAPA, varios juicios de lesa humanidad, centros clandestinos de detención como Vesubio, Atlético, Banco, Olimpo. Recientemente culminé el debate de la causa Skanska”.

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La periodista volvió al caso Vialidad y le consultó al magistrado si no le “resulta poco” que el máximo castigo por fraude contra el estado sean 6 años de prisión.

Gorini reconoció ese hecho: “Verdaderamente, suena insuficiente en términos de correspondencia de delito y reproche, una pena que no satisface plenamente esas expectativas de justicia”.

RENAPER

Las presiones que sufrió el juez Gorini por la causa Vialidad

El juez reconoció, ante Clarín, que recibió fuertes presiones mientras participaba del caso Vialidad, remarcando que hubo 12 intentos de acceso ilegítimo a su base de datos biométricos del RENAPER, y que se instaló una unidad básica de La Cámpora cerca de su casa, con personas jóvenes que "me veían entrar, salir, sacaban fotos con su celular de mi familia, de mi vehículo, en donde los horarios y el movimiento de la familia”.