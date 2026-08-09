El Tesoro Nacional captó $12,21 billones en la licitación de deuda del 29 de julio y generó un excedente de liquidez de casi $4 billones, equivalente a unos USD 2.600 millones. No obstante, aún no se brindaron precisiones sobre dónde se encuentra la suma y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no pudo responderlo.

La Secretaría de Finanzas informó que había recibido ofertas por $13,98 billones y terminó adjudicando $12,21 billones en efectivo, un monto que superó ampliamente las necesidades inmediatas que existían para renovar los vencimientos de deuda de ese día y generó un diferencial positivo de unos $4 billones por encima de los compromisos vigentes.

El excedente equivale a aproximadamente USD 2.600 millones al tipo de cambio financiero actual y disparó cuestionamientos sobre su contabilización dentro del esquema de caja del Tesoro, generando un debate político y técnico sobre el destino de los fondos públicos.

En diálogo con la prensa, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue consultado el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y admitió no tener precisiones inmediatas sobre el destino puntual del excedente generado en la reciente licitación de deuda en pesos.

"Es que no tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos", expresó.

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La operación alcanzó un rollover del 144,5% frente a vencimientos por $8 billones, lo que la convirtió en uno de los movimientos financieros más relevantes del segundo semestre y reavivó la discusión sobre la transparencia en el manejo de los excedentes.

En las últimas semanas, economistas y analistas del mercado señalaron que el Tesoro Nacional registra niveles de refinanciamiento superiores al 120% desde mayo, impulsados por una mayor demanda de instrumentos ajustados por inflación y por dólar linked, lo que permitió reducir la presión sobre la emisión monetaria y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos.

No obstante, el accionar del Tesoro también generó interrogantes sobre la administración de excedentes, aunque desde el Ministerio de Economía aclararon que dichas suman se integran al flujo de caja general del Estado y se utilizan para cubrir obligaciones corrientes, financiar programas presupuestarios y reforzar colchones de liquidez ante futuros vencimientos.

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A pesar de las explicaciones de las autoridades, los especialistas advirtieron sobre la falta de un reporte detallado y diario con respecto a los movimientos de caja, lo que deriva en dificultades para realizar un seguimiento público de los fondos particularmente con respecto a las cifras equivalentes a varios puntos del PBI mensual del país.

Desde la crítica sostuvieron que es indispensable transparentar el destino de los montos extraordinarios captados en las licitaciones de duda. Sin embargo, desde el oficialismo aseguraron que las operaciones están debidamente auditadas y registradas dentro del sistema de administración financiera estatal y no presentan irregularidades.

AS./ EM