Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) subieron este miércoles 6 de agosto y superaron los US$ 50.000 millones. Tras haber registrado un alza de US$ 417 millones en el día, las reservas internacionales cerraron la jornada en US$ 50.059 millones.

De esta manera, las reservas del BCRA superan los US$ 50.000 millones por primera vez bajo la gestión de Javier Milei, y llegaron a su nivel más alto en siete años.

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Este número de reservas no se veía desde septiembre de 2019, cuando en la presidencia de Mauricio Macri se ubicaron en US$ 50.085 millones.

Según explicaron desde la autoridad monetaria, el alza estuvo influenciada por la suba de las cotizaciones de los activos; en particular, el oro registró un incremento cercano al 4% y cotiza a US$ 4.308 por onza.

En cuanto al volumen de compra diario, el BCRA se mantuvo moderado y solamente compró US$ 8 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario adquirió US$ 13.381 en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. En lo que va del año, la autoridad monetaria acumuló un total de US$ 8.894 millones.

El director del BICE y asesor del gabinete del ministro de Economía, Felipe Núñez, celebró la evolución de las reservas y cuestionó con dureza al kirchnerismo por sus críticas a la conducción del Banco Central. “El kirchnerismo dice que al presidente del BCRA, que mejoró el balance de la entidad en casi US$ 30.000 millones, lo van a remover porque supuestamente no es idóneo. Los KuKas son una banda de lunátiKos, completamente alienados de la realidad, y cada vez los vota menos gente”, afirmó en X.

Por su parte el especialista en finanzas, Federico Dominguez sostuvo en X: "Las reservas superaron los US$ 50bn. La mejora es importante en términos brutos (más que se duplicaron en dos años y medio), pero sobre todo en términos patrimoniales, al prácticamente eliminarse los pasivos remunerados, que llegaron a ser más de tres bases monetarias (generando un déficit cuasifiscal enorme), y pasar de reservas netas de USD -11bn a alrededor de USD 12bn positivos. Todo esto con compras del Tesoro por US$ 36bn, que se destinaron principalmente al pago de deuda. La recomposición del patrimonio del BCRA es el camino para exterminar la inflación. Es muy importante que se apruebe la reforma de la Carta Orgánica para proteger este proceso".

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El Banco Central renovó el swap de monedas con China por cinco años

Através de un comunicado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la extensión de su acuerdo bilateral de intercambio de monedas (swap) con el Banco de la República Popular de China (PBoC) por un monto de 130.000 millones de yuanes. Esta línea equivale a cerca de US$ 19.000 a 20.000 millones y sirve como respaldo para las reservas internacionales y el comercio bilateral.

Según la autoridad monetaria el nuevo entendimiento extiende el plazo de vigencia del acuerdo de tres a cinco años, una modificación que, de acuerdo con el organismo, permitirá “brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”.

La firma se concreta justo un día antes del vencimiento formal del contrato anterior, previsto para este jueves 6 de agosto, y llega tras semanas de negociaciones en las que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había confirmado la intención de extender el mecanismo. “Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo, no hay ningún plan de eliminarlo”, había dicho Bausili a mediados de año.

En su comunicado, el Banco Central menciona que "la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009".

FN