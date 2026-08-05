Caputo apuntó contra Kicillof por la reforma del Banco Central: "Si sale esta ley, no te presentes en 2027"

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio una conferencia este miércoles 5 de agosto en la Cámara de Agentes de Bolsa, allí defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y le recomendó al gobernador bonaerense Axel Kicillof que no se presente en las elecciones de 2027 si prospera el proyecto. Además, sostuvo que "el escepticismo está en el ADN de la gente", al atribuir la desconfianza de los argentinos a décadas de crisis económicas y decisiones políticas que, según afirmó, vulneraron la propiedad privada.

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Caputo calificó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central como "probablemente la reforma más importante de los últimos 100 años" y aseguró que tendrá un carácter "refundacional", ya que impediría que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de pesos.

Según explicó, el objetivo es que cualquier administración futura que pretenda sostener un déficit fiscal deba recurrir exclusivamente al mercado para financiarlo, eliminando la posibilidad de emitir dinero para cubrir el rojo de las cuentas públicas.

Luis Caputo: "Producto de todo lo que pasó en Argentina durante las últimas décadas, no nos engañemos, el escepticismo está en el ADN de la gente"

El mensaje de Caputo a Kicillof

En ese contexto, el ministro lanzó una crítica directa al gobernador bonaerense y puso en duda su viabilidad política si prospera la reforma.

"Yo, si fuera Kicillof, si pasan esta ley, no me voyque presentar, porque un degenerado fiscal, un tipo que solo puede tener déficit, claramente solo lo podría financiar con deuda o con emisión", afirmó.

Luego profundizó su planteo y concluyó con una frase que despertó aplausos entre los asistentes. "Deuda no le va a prestar nadie y, si el Banco Central no le da pesos, yo le diría, como consejo de amigo: retirate, no sé qué vas a hacer", sostuvo Caputo.

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El ministro agregó que la reforma busca impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central para financiar el gasto público. "No importa quién venga, reduce fuertemente la volatilidad en las políticas públicas. Ya no van a poder hacer las locuras que hicieron en el pasado", aseguró.

La reforma que el Gobierno considera "refundacional"

Durante la conferencia, Caputo volvió a responsabilizar al financiamiento monetario del déficit por los procesos inflacionarios registrados en la Argentina desde la salida de la convertibilidad.

"La reforma de la Carta Orgánica viene a terminar con eso, porque dice que el Banco Central no puede financiar más al Tesoro", explicó. A su juicio, la iniciativa "le da un mazazo a la inflación" y constituye "un cambio de país" porque limitaría las herramientas disponibles para futuros gobiernos.

Luis Caputo a Axel Kicillof: "como consejo de amigo: retirate, no sé qué vas a hacer"

El ministro adelantó además que, una vez aprobada esa modificación, el Ejecutivo buscará avanzar con una ley de equilibrio presupuestario —el denominado "grillete fiscal" impulsado por Javier Milei— para consolidar el equilibrio fiscal como una política de Estado.

"El escepticismo está en el ADN de la gente"

Más allá de las reformas económicas, Caputo dedicó un tramo de su exposición a describir lo que considera uno de los principales obstáculos para consolidar el programa económico: la desconfianza de los argentinos.

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"Producto de todo lo que pasó en Argentina durante las últimas décadas, no nos engañemos, el escepticismo está en el ADN de la gente", afirmó. Según explicó, esa actitud es consecuencia de años de crisis, confiscaciones, inflación y cambios de reglas de juego que llevaron a la sociedad a priorizar decisiones de corto plazo.

El ministro sostuvo que ese comportamiento también se refleja en las decisiones económicas de familias y empresas. Como ejemplo, mencionó que durante años muchos argentinos se refugiaron en el dólar o ajustaron sus precios por anticipado porque esa había sido la manera de protegerse frente a la inestabilidad. Sin embargo, consideró que ese escenario comenzó a cambiar y que "cambió la música, hay que cambiar el paso".

Luis Caputo: "cambió la música, hay que cambiar el paso"

La apuesta al largo plazo

Caputo aseguró que el desafío del Gobierno es modificar esa lógica de corto plazo y generar condiciones para que empresas e inversores vuelvan a pensar en proyectos de largo alcance.

En ese sentido, instó al sector privado a "animarse a sacar los dólares del colchón, invertir y competir", al tiempo que sostuvo que el Estado debe continuar reduciendo impuestos, regulaciones, costo financiero y mejorando la infraestructura para acompañar ese proceso.

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Por último, el ministro afirmó que el objetivo de las reformas es que la Argentina pueda sostener un proceso de crecimiento durante las próximas décadas. "Si en los próximos 25 años Argentina creciera a una tasa de más del 6%, para 2050 seríamos una de las cinco economías más importantes del mundo. No perdamos otra vez esos 25 años", concluyó.

GZ