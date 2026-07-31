Reforma de la Carta Orgánica: qué significa "blindar" al Banco Central y qué puede cambiar en el Congreso

El editor de economía en la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, habló con Canal E y analizó el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central anunciado por el gobierno de Javier Milei y explicó cuáles son los principales desafíos para garantizar la independencia de la autoridad monetaria y evitar el financiamiento del Tesoro.

Tristán Rodríguez Loredo recordó que Argentina arrastra un problema inflacionario de larga data y señaló: “Básicamente, la economía argentina hace 80 años, exactamente, del año 1946, que padece una alta inflación crónica”.

El contraste de la inflación en Argentina con el resto de los países

En comparación con otros países de la región, destacó la magnitud del problema argentino: “Lo que nosotros estamos contentos, porque la inflación está en 2% mensual, bueno, ellos están entre el 2% y el 5% anual, cada 12 meses”.

Loredo consideró que la inflación seguirá ocupando un lugar central en la agenda política y económica. “No es cierto que ya va a empezar en marzo, abril, con las primeras elecciones locales, proponer alguna política que implícitamente diga que la inflación no es lo más importante. Sería bastante difícil, casi suicida, hacer eso”, planteó.

La modificación del Banco Central todavía debe pasar por el Congreso

Sobre el proyecto presentado por el Gobierno, aclaró que todavía deberá atravesar el debate parlamentario: “Entonces, esta iniciativa del Gobierno, que aclaremos que es un proyecto de ley, tiene que ser discutido, y al ser discutido puede cambiar”.

Para el entrevistado, el objetivo central es fortalecer la autonomía del Banco Central: “La intención, básicamente, es blindar al Banco Central”.

En esa línea, explicó: “Para que no le manguen los gobernadores, el Estado Nacional, hay un problema de cajas, de prestos, etcétera, etcétera”. Y agregó: “Como ocurre en los países vecinos, en los países de la región, donde el Banco Central tiene una cierta independencia”.