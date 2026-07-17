Exportaciones agroindustriales récord: prevén que el campo aporte USD 35.000 millones en 2026

El editor de Economía de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, analizó en Canal E el desempeño de las exportaciones agroindustriales argentinas y sostuvo que alcanzaron cifras récord durante los primeros cinco meses del año, impulsadas principalmente por un fuerte incremento en los volúmenes exportados. El especialista explicó que el crecimiento estuvo vinculado a una mayor producción y no tanto a una mejora de los precios internacionales.

Loredo señaló que, según los datos oficiales, las exportaciones agroindustriales mostraron una importante mejora respecto del año pasado. "Lo que hemos visto incluso en el último posteo del ministro de Economía, que había una mejora con respecto al año anterior, el número redondo será un 18% en volumen y un 17% en valor, quiere decir que a diferencia de lo que ocurrió en otros sectores o en este mismo sector en algún momento donde por ahí los precios son los que determinaron esta mejora, acá sobre todo fue en cantidades, o sea en producción", planteó.

Cómo será la liquidación del agro en 2026

Asimismo, señaló que las proyecciones indican que el sector agroexportador generará alrededor de 35.000 millones de dólares durante 2026. "Se proyecta que, durante el año, las exportaciones del sector agrícola habrían generado 35.000 millones de dólares, lo cual está entre un 35 y un 38% del volumen total de exportaciones del país. Sigue siendo el principal rubro", afirmó.

Además, remarcó que Argentina logró romper un prolongado período de estancamiento en materia de exportaciones, aunque advirtió que otros países de la región aprovecharon mucho mejor el crecimiento de la demanda mundial. "La buena noticia es que se rompieron prácticamente 15 o 20 años de estancamiento en las exportaciones del sector", resaltó.

La comparación de la producción de Argentina con Brasil

En ese sentido, comparó la evolución del sector agropecuario argentino con el de Brasil. "Brasil, en estos últimos 20 años, cuadruplicó la producción de granos. Argentina con suerte, en una muy buena campaña, va a llegar este año a 65 millones de toneladas", explicó.

Según sostuvo el entrevistado, el retraso de Argentina frente a Brasil responde principalmente a decisiones de política económica. "Tiene que ver sobre todo con políticas cambiarias, con políticas fiscales y con políticas tributarias", expresó.

Además, volvió sobre uno de los principales reclamos del campo argentino: "Todos piden que terminen con las retenciones".