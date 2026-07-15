Satélites de la NASA detectaron una erupción volcánica submarina en el mar de Bismarck

Los satélites de la NASA detectaron una erupción volcánica en el mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea, gracias a imágenes tomadas desde el espacio que revelaron una extensa columna de material magmático emergiendo a la superficie del océano. El hallazgo pone de relieve el papel que desempeñan las capturas satelitales en el monitoreo de la actividad geológica del planeta, especialmente en regiones remotas donde las observaciones directas resultan complejas.

El fenómeno fue identificado a través de sensores de observación terrestre que registraron cambios en el color del agua y una gran concentración de piedra pómez flotante, permitiendo a los científicos seguir la evolución del evento casi en tiempo real.

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Los científicos también observaron la formación de una enorme balsa de piedra pómez, un fenómeno habitual en este tipo de erupciones. Estas rocas volcánicas, debido a su baja densidad, pueden flotar durante semanas o incluso meses y ser transportadas por las corrientes oceánicas a cientos de kilómetros del lugar donde se produjo la explosión.

La NASA halló una erupción volcánica submarina

Las observaciones mostraron una amplia mancha de agua de tonalidad verdosa, provocada por la emisión de cenizas volcánicas , sedimentos y gases desde el fondo marino.

Cómo detectaron los satélites de la NASA la erupción submarina

La erupción volcánica submarina fue identificada mediante imágenes captadas por el instrumento OLI-2 (Operational Land Imager-2) a bordo del satélite Landsat 9 y por sensores del satélite Terra, administrados por la NASA. Las observaciones mostraron una amplia mancha de agua de tonalidad verdosa y marrón, provocada por la emisión de cenizas volcánicas, sedimentos y gases desde el fondo marino.

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La especialista en comunicación científica del Observatorio de la Tierra de la NASA, explicó que “las observaciones satelitales permiten identificar rápidamente cambios en la superficie del océano asociados con erupciones submarinas, incluso en regiones donde no existen sistemas permanentes de monitoreo”.

Por su parte, Norman Kuring, oceanógrafo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, destacó que las balsas de piedra pómez son uno de los indicadores más visibles de este tipo de actividad volcánica.

"Los sensores ópticos de alta resolución permiten seguir el desplazamiento de estos materiales flotantes durante largos períodos, lo que aporta información valiosa sobre las corrientes marinas y la evolución de la erupción”, señaló Kuring.

Erupción volcánica submarina

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Dónde ocurrió la erupción volcánica hallada por la NASA

El fenómeno se registró en el mar de Bismarck, una región situada al norte de Papúa Nueva Guinea, caracterizada por una intensa actividad tectónica debido a la interacción de varias placas de la corteza terrestre.

Esta zona forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra cerca del 75% de los volcanes activos del planeta y ocurre la mayor parte de los terremotos registrados a nivel mundial.

La presencia de numerosos volcanes submarinos convierte al mar de Bismarck en una de las áreas de mayor interés para la investigación geológica y oceanográfica.

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