La vicegobernadora de Mendoza volvió a burlarse de la selección de Francia tras su derrota frente a España

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, generó polémica días atrás al hablar del seleccionado de fútbol francés como “el equipo africano”, lo que obligó al gobernador Alfredo Cornejo a mandar una carta pidiendo disculpas al embajador de Francia. Sin embargo, tras la derrota del equipo galo a manos de España este martes, la referente libertaria publicó dos nuevos mensajes que volvieron a revolucionar las redes.

“’Felicitaciones España! Que pena por Francia que fue eliminado en su día”, escribió, haciendo referencia al 14 de julio, fecha en que se conmemora la Toma de la Bastilla. Poco después, la vicegobernadora insistió con el tema y escribió: “Ya no será segundo Francia…”, recordando lo ocurrido en la final de Qatar 2022, cuando el equipo europeo cayó frente a la Argentina.

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El primer posteo de Casado había sido: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”. Cuando una persona la cuestionó escribiendo “muy bruta la señora. Ni sabe cuáles son los equipos africanos”, la vicegobernadora le contestó: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo. Saludos”. La contestación del cibernauta fue: “No es sarcasmo, es grosería”.

Francia decidió declarar “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, fue declarada “persona no grata” por la Embajada francesa tras un posteo en su cuenta de X en el que se refirió a la selección gala como un “equipo africano flojo de modales”, cuestionando al capitán francés, Kylian Mbappé. Sus palabras fueron leídas como comentarios discriminatorios.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), fuentes de la embajada explicaron que la mandataria no podrá participar en eventos organizados por la representación francesa ni entrar a su sede oficial mientras se mantenga esa prohibición; además, los funcionarios galos evitarán reuniones institucionales con autoridades mendocinas donde ella se encuentre presente.

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Consultado al respecto, el embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, dijo: “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”.

Los voceros franceses especificaron que la decisión no significa prohibirle a Casado el ingreso al territorio francés ni imponerle restricciones migratorias.

La vicegobernadora rechazó las acusaciones en su contra y defendió sus expresiones, asegurando que sus comentarios fueron parte del “folklore futbolero” y no tuvieron intención discriminatoria.

HM