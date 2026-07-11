Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza por un posteo sobre su selección

La Embajada de Francia en la Argentina declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de la polémica generada por una publicación en redes sociales en la que cuestionó a la selección de Francia durante el Mundial 2026 y calificó al equipo como un "equipo africano flojo de modales". La medida provocó un nuevo foco de tensión diplomática entre la representación francesa y una dirigente alineada con el oficialismo nacional.

Según trascendió, la decisión implica que ningún funcionario de la representación diplomática francesa participará de reuniones oficiales con el Gobierno de Mendoza si Casado está presente. La determinación fue comunicada tras la escalada de la controversia que se originó por un mensaje publicado por la funcionaria en su cuenta de X durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final de la Copa del Mundo.

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La controversia comenzó cuando Hebe Casado escribió en la red social X: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", en referencia al seleccionado francés y a su principal figura, Kylian Mbappé. El mensaje fue ampliamente cuestionado en redes sociales por su contenido y derivó en acusaciones de racismo.

Tras las críticas, la vicegobernadora defendió sus declaraciones y aseguró que se trató de una expresión propia del "folklore futbolero". "El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto", sostuvo al ser consultada por medios mendocinos.

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La dirigente, que recientemente formalizó su incorporación a La Libertad Avanza, también rechazó que sus palabras pudieran ser interpretadas como discriminatorias y sostuvo que nunca buscó ofender al pueblo francés.

La respuesta de la Embajada de Francia

El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, fue quien fijó públicamente la posición de la representación diplomática.

"El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina", expresó el diplomático, al confirmar la postura adoptada frente a los dichos de la vicegobernadora mendocina.

La decisión de declarar "persona no grata" a Casado representa un fuerte gesto político de la representación francesa y profundiza un conflicto que comenzó con un comentario en redes sociales, pero que rápidamente trascendió el ámbito deportivo para adquirir dimensión diplomática.

La polémica también revive las tensiones que ya habían existido entre ambos países por expresiones vinculadas al fútbol. En 2024, el Gobierno argentino debió pedir disculpas a Francia luego de la controversia generada por los cánticos de la Selección argentina durante los festejos por la Copa América, episodio que también derivó en fuertes cruces diplomáticos entre ambos países.

RG/AF