Los recortes que quiere implementar el Gobierno nacional dejarían sin subsidios al gas a 55 localidades bonaerenses

Uno de los proyectos que el Gobierno Nacional quiere impulsar en el Congreso cuando se reanude la actividad parlamentaria en agosto es el de la aprobación de una reforma al Régimen de Zona Fría porque pretende reducir de manera drástica los subsidios al consumo de gas residencial. Con estos recortes vastas zonas del país se verán afectadas y esta poda afectará a muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y también de Córdoba y Santa Fe, que habían sido incluidas con beneficios en las tarifas en la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

Serán 55 las localidades afectadas dentro de Buenos Aires, entre las que se encuentran grandes centros urbanos como son los casos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Azul y una buena cantidad de las que se ubican en la Costa Atlántica.

Después de participar junto a 13 gobernadores aliados en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete clave en Buenos Aires para avanzar con este proyecto. Uno de los mayores desafíos será el de convencer a varios mandatarios provinciales para que sus legisladores acepten esta propuesta.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, que encabeza el bloque oficialista en la Cámara Alta, lideran las conversaciones con la oposición aliada. La meta de la Casa Rosada es que el Senado sancione el proyecto tal como llegó desde Diputados, quitando la ampliación de subsidios que se había aprobado por ley en el año 2021. Desde el oficialismo argumentan que aquella reforma "desnaturalizó el carácter focalizado del sistema", extendiendo el beneficio a regiones sin extremos climáticos y disparando el gasto público.

Con el nuevo esquema que plantea el Gobierno, habrá zonas que mantienen el subsidio generalizado y otras que dejarán de tenerlo.

El consumo residencial de gas natural y gas propano por redes en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe quedará como está actualmente.

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En cambio, las zonas que fueron incorporadas en 2021 perderán el descuento que tenían en sus boletas. Ese beneficio estará restringido únicamente a las familias de menores ingresos que califiquen dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por decreto.

Con los legisladores de algunas provincias las negociaciones serán complejas. Es el caso de Mendoza, por ejemplo. En Diputados 8 de los 10 legisladores mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo respaldaron la medida que dejaría a 200 mil usuarios mendocinos sin el subsidio. Los dos senadores del radicalismo, el exgobernador Rodolfo Suárez y Mariana Juri ya anticiparon que se oponen a las modificaciones que impulsa el Poder Ejecutivo.