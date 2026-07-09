La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó su calendario oficial de pagos de julio debido a la irrupción del feriado nacional del jueves 9 de julio, Día de la Independencia, y el consecuente día no laborable. Esta situación frena la actividad bancaria tradicional y obliga al organismo previsional a suspender temporalmente el flujo de depósitos durante el fin de semana largo.

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La parálisis en las acreditaciones impacta directamente sobre el esquema escalonado que utiliza la entidad para distribuir los fondos de manera ordenada. El cronograma habitual se interrumpió de forma masiva en todas las dependencias bancarias del territorio nacional, postergando los cobros de las distintas categorías de beneficiarios que tenían asignados esos días según la finalización de sus documentos.

La actividad de los pagos de la seguridad social en las cuentas corrientes y cajas de ahorro retornará de manera efectiva el próximo lunes 13 de julio. A partir de esa jornada, el organismo del Estado retomará el esquema habitual de distribución de los haberes mensuales con aumentos y bonificaciones, concentrando un volumen elevado de transferencias para los grupos rezagados por las jornadas no laborables.

Los beneficiarios que perciben sus haberes el lunes 13 de julio

El lunes 13 de julio cobrarán los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y posean Documento Nacional de Identidad (DNI) con terminación en 2. Este grupo recibirá el haber base junto con el bono extraordinario correspondiente fijado por el Gobierno nacional para este período.

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Asimismo, esa misma fecha de cobro rige para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo que cuenten con documentos finalizados en el número 2. Las partidas de estas asignaciones sociales se transferirán en simultáneo de forma automática a las cuentas bancarias asociadas de cada uno de los beneficiarios del programa.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) registrarán actividad el lunes 13 de julio para las personas con documentos terminados en 4 y en 5. Este sector de pensionados debió esperar la finalización de las jornadas festivas para poder retirar los fondos asignados legalmente.

El resto de las asignaciones que retoman el pago

La Asignación por Embarazo iniciará sus depósitos del mes ese mismo lunes 13 de julio. En esta primera instancia, los fondos públicos liquidados por la entidad previsional estarán disponibles exclusivamente para aquellas beneficiarias que tengan documentos que finalicen en 0.

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Por último, las Asignaciones de Pago Único, que contemplan las categorías de matrimonio, nacimiento y adopción, tendrán habilitada su fecha de cobro para todas las terminaciones de documentos a partir del lunes 13 de julio. Esta ventana de liquidación generalizada se extenderá de forma regular hasta el próximo 11 de agosto inclusive.

GZ