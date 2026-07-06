La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió una guía oficial detallada para que los jubilados y pensionados de todo el país entiendan las liquidaciones que reciben mes a mes en sus cuentas bancarias. El organismo previsional buscó clarificar el significado de cada uno de los códigos de haberes y descuentos que determinan el monto neto final que percibe este sector de la población.

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Los ítems que integran los haberes y asignaciones mensuales

Dentro de los conceptos referidos al cobro, la Prestación Básica Universal (PBU) representa el componente básico para quienes alcanzaron la edad y los años de aportes necesarios durante su vida laboral. Por su parte, la Prestación Compensatoria (PC) se otorga por aquellos aportes realizados hasta el 30/06/1994, mientras que la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) cubre los años aportados con posterioridad a esa fecha límite.

El recibo también contempla la Reparación Histórica, que consiste en el ajuste del haber por aceptación voluntaria para actualizar ingresos según fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vinculado a esto, figura el Aguinaldo Reparación Histórica, que paga el proporcional correspondiente. Además, la prestación anual complementaria representa el aguinaldo que se liquida junto con los haberes de junio y diciembre.

El Gobierno Nacional otorga el Bono extraordinario previsional, también denominado Ayuda económica previsional. En tanto, el Retro Suplemento dinerario aparece como la diferencia entre el haber percibido y el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para quienes se jubilaron con los años de aportes efectivos para obtener la PBU. Este concepto incluye también a las pensiones derivadas de dichos beneficios.

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Quienes residen en la región patagónica reciben la Bonificación por Zona Austral, que representa un adicional del 40% fijado por la Ley N° 19.485 y la Resolución 637/2006. Esta rige en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Partido de Patagones y La Pampa. El Complemento al haber mínimo cubre la diferencia para llegar al piso legal por Decreto 525/1995.

Las asignaciones familiares también forman parte del recibo de haberes. La asignación por hijo se liquida como un monto mensual por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad, en este último caso sin límite de edad. Asimismo, la asignación por cónyuge consiste en un adicional mensual por cónyuge o conviviente que cobra únicamente uno de los integrantes del matrimonio.

Retenciones obligatorias y descuentos en la liquidación de ANSES

En la sección de descuentos, el ítem de obra social se destina a la cobertura médica. Por ejemplo, PAMI descuenta el 3% sobre la jubilación mínima, pero si el haber supera ese umbral, se descuenta el 6% sobre el excedente según el artículo 8 de la Ley 19.032. En sintonía con este aporte, el descuento prestación anual complementaria calcula la retención de la obra social sobre el aguinaldo.

Los beneficiarios que solicitaron Créditos ANSES verán el descuento de la cuota en su recibo, con un tope que nunca podrá superar el 20% de los ingresos netos mensuales. Si se pidió más de un préstamo, el detalle de cada uno se puede consultar ingresando en la plataforma mi ANSES. A su vez, los descuentos de mutuales y otras entidades reflejan cuotas sociales, préstamos o servicios de cooperativas e instituciones.

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Las moratorias previsionales generan tres conceptos posibles en el recibo. La cuota moratoria corresponde al plan de pagos para completar los años de aportes faltantes. Al momento del alta del beneficio, puede figurar el retroactivo cuotas moratoria, donde la cantidad de cuotas a descontar es igual a los meses del retroactivo. Por último, el ajuste cuota moratoria aplica la actualización por movilidad.

Finalmente, el recibo incluye el descuento por el Impuesto a las Ganancias. Esta retención se aplica de manera estricta según la condición del jubilado o pensionado frente a la normativa de la ley vigente, regulada por el Texto Ordenado 2019 y la Ley 27.725. De este modo, la suma de haberes y la resta de todos estos conceptos determinan el monto neto en mano que se deposita de forma mensual.

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