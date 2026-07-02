La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó de forma oficial los calendarios de pagos correspondientes al mes de julio de 2026. El esquema estructurado por la entidad previsional distribuye los fondos destinados a jubilaciones, pensiones, asignaciones y diversas prestaciones sociales tomando como criterio la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

ANSES publicó el calendario de pagos definitivo para julio de 2026

El cronograma emitido por la institución del Estado coordinó los desembolsos del período mensual de manera sucesiva según las cifras que figuran al cierre de las tarjetas de identidad. A partir de este ordenamiento numérico, los días de cobro varían en función de la categoría del beneficio que percibe el ciudadano. Debido al feriado nacional del 9 de julio, el esquema contempla el inicio de las transferencias para determinados grupos antes de dicha fecha festiva.

Jubilados y pensiones mínimas que perciben antes del feriado

Los beneficiarios del sistema integrado previsional que perciben ingresos mensuales inferiores o iguales al haber mínimo cuentan con un cronograma extendido por la entidad. Sin embargo, los primeros documentos de esta categoría comenzarán a percibir sus fondos de manera anticipada al día de la Independencia. Los ciudadanos con documentos terminados en las cifras 0 y 1 tienen asignada su jornada de cobro para el día miércoles 8 de julio.

El resto de los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo oficial percibirán sus haberes de forma posterior a la jornada festiva. El esquema se reanudará a partir del lunes 13 de julio con la terminación de DNI número 2. De esta manera, solo los primeros dos dígitos numéricos del ordenamiento general logran sortear el feriado con la acreditación de su dinero en las sucursales bancarias.

ANSES oficializó el aumento de julio, cuánto cobrarán los jubilados

Los días de cobro para este grupo antes del feriado quedaron fijados así:

- Los DNI terminados en 0 cobran el 8 de julio.

- Los DNI terminados en 1 cobran el 8 de julio.

Pensiones No Contributivas y asignaciones con pago anticipado

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el organismo previsional concentró los primeros pagos del mes justo antes del feriado de julio. Los titulares incorporados al sistema con documentos finalizados en los dígitos 0, 1, 2 y 3 accederán a sus liquidaciones el miércoles 8 de julio. Los grupos restantes de esta prestación cobrarán a partir del lunes 13 de julio, dejando a los primeros beneficiarios con la cobertura asegurada.

Las asignaciones sociales también registran actividad previa a la fecha patria en el sistema de pagos. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 0 y 1 tienen fijada su fecha de cobro para el 8 de julio. Asimismo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas inician su plazo de pago generalizado para todas las terminaciones de documento a partir del propio 8 de julio.

Cómo es el programa para facilitar los trámites previsionales de la ANSES

Los días de cobro de las asignaciones y pensiones especiales antes de la jornada festiva son los siguientes:

- Los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 de Pensiones No Contributivas cobran el 8 de julio.

- Los DNI terminados en 0 de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo cobran el 8 de julio.

- Los DNI terminados en 1 de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo cobran el 8 de julio.

- Todas las terminaciones de documento de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cobran a partir del 8 de julio.

GZ / lr