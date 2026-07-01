Milei se graduó de político profesional

Ciertos lemas libertarios fundacionales envejecieron mal. Y rápido. La lucha contra la casta. El Congreso como un nido de ratas. La irresponsabilidad de los gobernadores. Todo ello ha sido dejado de lado progresivamente, en nombre de hacer de Javier Milei un político profesional, cuya graduación quedó consumada con el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

Acaso esa progresión mileísta resulta más producto de la necesidad que del convencimiento. Entre el dilatado escándalo en torno a Manuel Adorni y la proximidad del año electoral en el que se juega la reelección, sin que la economía “vuele” aún para la mayoría de los votantes, se pueden hallar algunas de las razones de la mutación.

Tampoco convendría caer en la tentación de creer que recién ahora Milei se volvió pragmático. En todo caso, fue lo suficientemente hábil para disimularlo detrás de sus consignas económicas, en las que se concentra su dogmatismo. “Soy loco pero no como vidrio”, admitió en varias oportunidades siendo Presidente.

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Podría decirse que su primera muestra de elasticidad fue acordar con Patricia Bullrich, con quien se habían regalado asperezas en la campaña, su respaldo en el balotaje. O, ya electo, la designación del equipo liderado por Luis ‘Toto’ Caputo al frente del área económica, dejando de lado al grupo original dolarizador y cancelador del Banco Central.

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Con mucha gente que llegó al Estado sin haberlo pisado nunca, empezando por el propio Presidente, se ingresó en una suerte de loop de ensayo-error que motivó a que en estos 30 meses de gestión, el de Milei sea el gobierno que más altos funcionarios despidió después de haberlos nombrado.

Así, del experimento original con cuadros propios —salvo, se insiste, con el team Toto Caputo—, apenas permanece Sandra Pettovello en Capital Humano, que debió afrontar tempestades en sus albores como ministra.

Tampoco debe ser casualidad que el cargo con mayor rotación haya sido el de la Jefatura de Gabinete. Santilli es el cuarto que ocupará ese lugar en lo que va del mandato. Con una particularidad: es el primero que no tenía vínculo personal o laboral con Milei desde antes que llegara a la Casa Rosada.

Ya desde el acto de asunción, donde consiguió la inédita presencia de trece gobernadores, Santilli busca dar muestra de que por primera vez sentaron allí a un político que buscará ejercer poder. ¿Podrá? ¿Lo dejarán?

El viraje mileísta sin prisa pero sin pausa evidenció tal vez la decisión de dejar de improvisar. Cada sector gubernamental está al mando de un profesional del tema, de Justicia a Salud, de Economía a Defensa, de Comunicación a Seguridad. Cancillería sigue siendo una excepción a esta regla.

Eso está lejos de garantizar una buena gestión, o transparencia, en absoluto. Pero evita el riesgo de errores no forzados en los que el Gobierno ha caído en exceso.

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Estos “profesionales” tienen además más armas para lidiar con la interna oficial entre Karina Milei y Santiago Caputo. En una de esas, porque en sus proyectos esperan sobrevivirlos.

Alguien, como Mauricio Macri, podrá objetar que todos ellos estén bajo el control político de la hermanísima. Hay que recordar que detrás de ella están los primos Menem. También profesionales en el complejo arte de la política.