Milei se reúne con diputados y senadores libertarios para impulsar nuevos proyectos de ley

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete marcó el inicio de una nueva dinámica entre el Gobierno nacional y el Congreso. En este contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, organizó un encuentro en la Casa Rosada que reúne al presidente Javier Milei, al flamante ministro coordinador, y a todo el bloque oficialista (compuesto por 125 diputados y 21 senadores).

El objetivo principal de la reunión es revisar los temas prioritarios de la agenda parlamentaria. Entre los asistentes destaca Patricia Bullrich, líder de la bancada oficialista en el Senado, quien asiste al encuentro tras haber solicitado formalmente una reunión de Labor Parlamentaria a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la cual aún está pendiente de confirmación.

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