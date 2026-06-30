Encuesta: más del 50% cree que Argentina está en una crisis profunda pero la oposición no capitaliza el descontento

Con un Gobierno golpeado por diferentes polémicas, una encuesta reciente reflejó la existencia de un escenario de creciente pesimismo entre los argentinos, con expectativas que continúan deteriorándose. No obstante, dicho malestar aún no se traduce en un mayor respaldo a la oposición, que sigue sin consolidar un liderazgo claro.

El estudio fue llevado a cabo por la consultora equipo_mide con un total de 2348 casos de todo el país, con un margen de error aproximado de 2,1% y teniendo en cuenta el último voto a presidente en la primera vuelta de 2023. Se realizó del 20 al 26 de junio.

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A la hora de hablar de las preocupaciones, expectativas y emociones de los argentinos, un 58% pronosticó que la situación del país en los próximos 6 meses será igual de mal o peor que ahora, contra un 30% que asegura que estará igual de bien o incluso mejor.

Es válido mencionar que de quienes respondieron de forma negativa sobre las expectativas del país en el próximo semestre, un 95%, casi el total, afirmó haber votado por Sergio Massa/Unión por la Patria en las últimas elecciones presidenciales de 2023.

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Del otro lado, quienes sostienen expectativas positivas sobre el rumbo del país en los próximos 6 meses reconocieron ser en un 49% votantes de Javier Milei/La Libertad Avanza y otro 35% votantes de Patricia Bullrich en apoyo a Juntos por el Cambio.

El mismo informe indicó también que más de la mitad de los argentinos, en concreto un 53%, asegura que Argentina está en una crisis profunda, contra un 25% que afirma que está en una situación difícil pero va a mejorar, solo un 3% que sostiene que está en una situación estable y un 19% que indica que el país se encuentra en un proceso de mejora.

Continuando con la tendencia negativa, un 46% aseguró que el sacrificio no servirá para mejorar el país, en referencia a los ajustes del gobierno de Milei, en contraposición con un 27% que considera que el sacrificio actual todavía no muestra resultados y otro 24% que afirma que si están empezando a verse resultado en favor de las políticas libertarias.

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En medio del descontento social, donde los argentinos en un 27% se encuentran preocupados por los bajos salarios respecto de la inflación y en otro 17% por la corrupción, tras la polémica por el caso de Manuel Adorni, aumentó la percepción negativa del rumbo político y un 60% sostuvo que el país va en dirección equivocada desde que asumió Milei.

De todas formas, la percepción negativa proviene casi en su totalidad de los votantes de la oposición y en cierta parte de Juntos por el Cambio, un 99% y 39% respectivamente. Mientras que los votantes afines a LLA sostienen en un 77% que el país está en la dirección correcta.

En lo que respecta a la gestión de Milei a nivel general como presidente, 58% la desaprueba asegurando que es mala (15%) o muy mala (43%), contra un 38% que apoya la administración del libertario argumentando que es buena (24%) o muy buena (14%).

En cuanto a la imagen puntual del presidente argentino, recibió un 58% de percepción negativa contra un 40% de percepción positiva, con un marcado diferencial de -18 puntos. Dichas cifras provienen de un 43% que se considera opositor al Gobierno y un 29% que se define oficialista.

Posteriormente un 45% aseguró que nunca apoyó al Gobierno, en contraposición con un 35% que dice que siempre apoyó y seguirá apoyando a la administración libertaria y un 20% que reconoció que lo apoyaba pero se sintió defraudado y dejó de hacerlo.

No obstante, más allá del descontento con el gobierno libertario, parecería que la oposición no logra capitalizar ese malestar en votos o apoyo para su lado, dado que un 33% asegura que actualmente la oposición no tiene un líder. Además, al preguntar sobre quién tiene mejores ideas para resolver los problemas del país, 35% indicó que ninguno, contra un 34% que apuesta por el Gobierno y otro 23% por la oposición.

AS./fl