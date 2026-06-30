Santilli, Bullrich y aquello que Macri no pudo

Ayer se produjo un hecho curioso a partir de una definición de Cristian Ritondo. Circuló que el jefe del bloque de diputados del Pro había anticipado que su partido asumirá un rol secundario en las elecciones presidenciales del año próximo. "Nosotros no vamos a ser protagonistas del 2027”, se le atribuyó haber dicho a Ritondo en una entrevista radial. En realidad, si se escucha el audio de la entrevista, lo que dijo el diputado fue exactamente lo contrario: “Nosotros vamos a ser protagonistas del 2027”. Y siguió, buscando dar contexto: “Lo seremos en el marco de una alianza, con candidatos propios en algunos lugares, pero nunca vamos a poner en riesgo el cambio".

Lo extraño aquí es que tanto una como otra versión de la frase de Ritondo -si habrá candidato a presidente del Pro en las próximas elecciones- parecían verosímiles. Tanto, que llegaron a convivir en algunos medios y circularon a la par en las redes sociales. Es un episodio menor, pero que ilustra el desconcierto que genera en el Pro el ascenso de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete.

En el partido amarillo se vivió con angustia la reciente renuncia indeclinable de Esteban Bullrich, por “la protección brindada a Manuel Adorni” en el Senado, un movimiento del bloque en evitó la interpelación del jefe de Gabinete saliente en el recinto. En su carta de renuncia, Bullrich dijo que las organizaciones "revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender". El concepto al que recurre Bullrich no es casual: la crisis que atraviesa al Pro sigue siendo, precisamente, una crisis de identidad.

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Santilli proviene del Pro y es altamente probable que sea el candidato a gobernador bonaerense de una alianza en la Provincia entre su partido y el oficialismo de La Libertad Avanza. El camino parece despejado y la gobernación es una vieja aspiración del hoy ministro coordinador.

No parece haber controversia en el partido amarillo sobre esta cuestión. Fernando De Andreis, diputado nacional y a quien se considera voz autorizada de Mauricio Macri, dijo en efecto que Santilli “es del Pro y sería el candidato a gobernador” por la provincia de Buenos Aires. En paralelo, y a propósito de la confusión sobre la frase de Ritondo, De Andreis aseguró no tener dudas “de que trabaja para que el Pro sea protagonista”.

Sin embargo, la elevación de Santilli a ministro coordinador es una gentileza que acaso Macri no hubiera querido recibir de Milei. El expresidente saludó la designación de Santilli y contó en X que había tenido una charla con él antes de que se hiciera público su nombramiento. Pero Diego Santilli encarna, incluso mejor que Ritondo, la aspiración de los hermanos Milei de esta etapa: sumar dirigentes del Pro con potencialidad electoral, pero subordinados.

No es el principal servicio que Santilli está dispuesto a prestar a Milei. “Voy a trabajar por su reelección”, aseguró el jefe de ministros en una larga recorrida en los medios.

¿Qué opinión tiene Macri sobre esta declaración de Santilli? ¿Presentará el Pro en estas condiciones un candidato presidencial propio, que le dispute el electorado de derecha a Milei, como el mismo Macri anticipó y, se afirma, le demanda el establishment económico? ¿O la ambición de correr a Milei del medio se derrumbó después del empoderamiento de Santilli?

También Patricia Bullrich habló el domingo de la necesidad de acompañar el proyecto de reelección del Presidente. “Milei tiene que reelegir”, afirmó la noche del domingo, en un canal de cable. Con su declaración, la senadora porteña, quien más ha hecho en el oficialismo para que se diera una solución a la cuestión Adorni, parecería haber renunciado a una candidatura presidencial.

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Aquí es necesario recordar que Adorni ganó las elecciones de medio término en la Ciudad de Buenos Aires, venciendo al Pro. Y hasta su suicidio político, era considerado el candidato natural de La Libertad Avanza para 2027. Desaparecido ese obstáculo, ¿Bullrich proyecta ser candidata a jefa de Gobierno porteño? ¿La Libertad Avanza volverá a desafiar a los hermanos Macri en CABA? ¿O Patricia Bullrich se prepara para una aventura personal?

En estas horas Milei mantuvo viva la llama de la discordia con el expresidente. No parece haber regreso para esta relación. En una entrevista con un canal de streaming el Presidente volvió a recordar que el gobierno de Macri reestructuró la deuda en pesos, después de que el ingeniero perdiera los comicios para su reelección. “Estafó a los argentinos”, dijo. Cuando le preguntaron por la descalificación dirigida al expresidente, respondió con una evasiva: “¿El reperfilamiento existió o no existió?”.

Bullrich y Santilli, los dos grandes ganadores que deja el traumático episodio Adorni, no solo coincidieron en pedir la reelección de Milei. Le otorgaron una significación especial: dijeron que debería ser el primer presidente no peronista en alcanzarla. Aquello que le fue negado a Macri.