"Milei se quedó con la base electoral y el programa económico del PRO", aseguró Gabriel Vommaro en "QR!"

El sociólogo e investigador Gabriel Vommaro analizó el presente del oficialismo y la crisis del PRO durante una entrevista emitida en el programa "QR!", de Canal E. Allí aseguró que el presidente Javier Milei logró quedarse con gran parte de la base electoral, el programa económico y el espacio político que durante años construyó el macrismo, aunque advirtió que La Libertad Avanza todavía no alcanzó el nivel de organización de un partido tradicional.

Consultado sobre la idea de un eventual "macrismo sin Macri", Vommaro sostuvo que el actual Gobierno representa una continuidad del proyecto que encabezó el PRO en materia económica y electoral, pero al mismo tiempo terminó profundizando la crisis del espacio fundado por Mauricio Macri.

Durante la entrevista, el sociólogo explicó que el oficialismo absorbió el electorado de centroderecha y el programa económico que el PRO consolidó durante años.

En ese sentido, consideró que hoy el partido amarillo tiene dificultades para diferenciarse del Gobierno y quedó relegado a un rol de aliado político.

Según su análisis, el espacio liderado por Macri perdió capacidad para marcar la agenda y hoy debe adaptarse al ritmo político que impone Milei.

La paradoja del mileísmo

Vommaro definió al oficialismo como una fuerza con una enorme oportunidad histórica para impulsar un proyecto económico liberal, pero con una estructura política todavía débil.

A su entender, La Libertad Avanza continúa dependiendo de dirigentes provenientes de otros espacios y no logró construir una organización partidaria sólida como la que, en su momento, desarrolló el PRO.

"No es un partido político en sentido pleno", señaló al describir la estructura que rodea al Presidente.

Por qué ingresan dirigentes como Diego Santilli

Al ser consultado por la incorporación de dirigentes del PRO al Gobierno, entre ellos Diego Santilli, el investigador sostuvo que muchos referentes buscan mantener vigencia política dentro del nuevo escenario.

Sin embargo, remarcó que el mileísmo todavía encuentra dificultades para retener figuras de peso durante largos períodos y que existe un constante recambio de funcionarios.

También sostuvo que el PRO mantiene la expectativa de conservar protagonismo en el futuro, especialmente a partir del control político de la Ciudad de Buenos Aires.

El rol de Karina Milei

Otro de los temas abordados fue el crecimiento político de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Vommaro calificó como "sorprendente" el desempeño político tanto de Javier como de Karina Milei, al recordar que ninguno de los dos tenía experiencia previa en gestión o construcción partidaria.

No obstante, consideró que el funcionamiento del oficialismo sigue siendo altamente vertical y depende casi exclusivamente del liderazgo del Presidente y de su hermana.

Las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza

El sociólogo también comparó el proceso de construcción política del PRO con el del actual oficialismo.

Recordó que el macrismo desarrolló durante años fundaciones, equipos técnicos y estructuras que le permitieron incorporar dirigentes de distintos espacios, algo que, según sostuvo, todavía no ocurre en La Libertad Avanza.

Por ese motivo, afirmó que resulta difícil imaginar cómo funcionaría el mileísmo sin la figura de Javier Milei.

El cambio de la derecha en el mundo

Durante la entrevista, Vommaro también analizó la transformación de las derechas a nivel internacional.

Explicó que el escenario político cambió respecto de la etapa en la que surgió el PRO y sostuvo que hoy predominan expresiones más radicalizadas, con un fuerte discurso contra el Estado y una mayor cercanía con los movimientos de ultraderecha.

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En ese contexto, señaló que Milei se convirtió en una referencia internacional para ese espacio político y que Argentina es observada como un laboratorio por otros dirigentes de derecha en el mundo.

Una región marcada por el hartazgo político

Sobre el cierre, el investigador afirmó que América Latina continúa atravesando una etapa de fuerte descontento social y ciclos políticos cada vez más breves.

Según explicó, la región se caracteriza por una baja tolerancia hacia los gobiernos y una creciente predisposición a respaldar figuras outsiders o propuestas disruptivas.

A su entender, esa dinámica explica buena parte del fenómeno político que llevó a Milei a la Presidencia y continúa marcando el escenario político regional.

LB